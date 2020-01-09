Российские военные конструкторы скоро завершат разработку лазерного оружия

В 2020 году в России разработают лазерный комплекс тактического назначения для уничтожения беспилотников и вывода из строя легкозащищенных надводных целей.

«Комплекс будет иметь модульный принцип построения основных систем, что в перспективе позволит проводить поэтапное наращивание мощности и номенклатуры поражаемых целей. Активно проводится оснащение лазерными системами защиты бортовых комплексов обороны самолетов стратегической, тактической и армейской авиации от поражения ракетами класса „земля — воздух“ и „воздух — воздух“ с оптическими головками самонаведения», — говорится в сообщении пресс-центра Минобороны.

Также в 2020 году российские военные конструкторы собираются представить автоматизированный комплекс оптико-электронного противодействия — систему, ослепляющую вражеские комплексы, ведущие наблюдение и прицеливание, пишет znak.com.

В ближайшие годы планируется размещение такого комплекса под названием «Пересвет» на авиационном носителе.

В ведомстве рассказывают о работах по созданию гиперзвукового вооружения, которое может применяться как с воздушных, так и с наземных носителей.