Российские военные отправили в Казахстан новейший комплекс для подавления мобильной связи

Современный военный комплекс специализируется на сетях сотовой связи стандарта GSM.
Особенностью комплекса является доставка средств РЭБ и РТР к цели с помощью беспилотных летательных аппаратов.
Современная военная техника предназначена для подавления мобильной связи, отправки ложных сигналов связи, разведки путём определения точек излучения аппаратов в сетях GSM, обнаружения абонентских точек.
Также «Леер-3» может вести воздушное наблюдение за обстановкой на поле боя и исследовать рельеф местности.
Напомним, первый борт с российскими миротворцами прибыл в Казахстан 6 января. Протесты там начались 2 января. По последним данным, там погибли 13 человек, больше 350 получили ранения.