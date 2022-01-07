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Политика

Российские военные отправили в Казахстан новейший комплекс для подавления мобильной связи

Россия с миротворческой миссией ОДКБ отправила в Казахстан современный комплекс радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки «Леер-3». Это заметили по кадрам телеканала «Звезда» журналисты «Московского комсомольца».

Скрин с телеканала "Звезда"
Скрин с телеканала "Звезда"
mk.ru

Современный военный комплекс специализируется на сетях сотовой связи стандарта GSM.

Особенностью комплекса является доставка средств РЭБ и РТР к цели с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Современная военная техника предназначена для подавления мобильной связи, отправки ложных сигналов связи, разведки путём определения точек излучения аппаратов в сетях GSM, обнаружения абонентских точек.

Также «Леер-3» может вести воздушное наблюдение за обстановкой на поле боя и исследовать рельеф местности.

Напомним, первый борт с российскими миротворцами прибыл в Казахстан 6 января. Протесты там начались 2 января. По последним данным, там погибли 13 человек, больше 350 получили ранения.

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