Российские военные владеют методами парапсихологии, которые уже применялись в Чечне

В журнале Минобороны РФ « Армейский сборник » опубликована статья «Суперсолдат для войн будущего». В публикации автор рассказывает о методах парапсихологии, которыми владеют российские военные.

В материале полковника запаса Николая Пороскова утверждается, что «боевые методики парапсихологии», например, использовал российский спецназ в Чечне.



Командование интересовало, каким образом можно «снять» информацию, в частности, выяснить замыслы противника и состав привлекаемых сил и средств, считает автор.

Допросы пленных

«Владеющий технологией метаконтакта может вести, например, невербальный допрос. Он „насквозь“ видит взятого в плен солдата противника: что это за человек, какие у него слабые и сильные стороны, пойдет ли на вербовку. Достоверность допроса практически стопроцентная. От него невозможно „отвертеться“. Технологии противодействия такому допросу обучаются бойцы спецназа на случай попадания в плен, высшие лица страны или руководители крупных промышленных и банковских структур — для сохранения государственной или коммерческой тайны», — говорится в материале.

Телепаты и дельфины

Подобные методики помогают военным в изучении иностранных языков, лечении в боевых условиях, обнаружении засад и схронов противника. Российские военные специалисты научились телепатии, работая с дельфинами, утверждает полковник Поросков.

Военные мысленно давали животным команды, которые те выполняли. Ранее подобное практиковал известный дрессировщик Дуров. Как оказалось, методика применима и для людей, более того, возможно мысленное воздействие даже на технику.

Сбой в компьютерах

Усилием мысли можно сбивать компьютерные программы, сжигать кристаллы в генераторах, подслушивать разговор или нарушать теле- и радиопередачи, коммуникации, уверен полковник запаса, пишет bfm.ru.

«Удачей завершились такие эксперименты, как: прочтение документа, лежащего в сейфе, даже если он на иностранном языке, которым мы не владеем; определение лиц, входящих в террористическую сеть; выявление потенциальных кандидатов в террористические группировки», — утверждается в статье.

Мнение эксперта

Эксперты в беседе с РБК оценили содержание статьи в официальном издании Минобороны. Так, начальник аналитического отдела журнала «Солдаты России» Анатолий Матвийчук сказал агентству, что боевая парапсихология «не является фантазией», и сейчас ее разработки продолжаются.

Лженаука

Между тем глава комиссии по борьбе с лженаукой при президиуме РАН Евгений Александров заявил, что «боевая парапсихология» — признана лженаучной.

Обозреватель

Главред «Армейского сборника» Владлен Прилуцкий рассказал агентству, что правила выбора публикаций для журнала перечислены в каждом номере издания. Основными требованиями к материалам являются, в том числе, актуальность, анализ существующих проблем военной теории и практики и предлагаемые пути их решения.

К публикации в издании Минобороны принимаются материалы, ранее не размещавшиеся в других СМИ, и в обязательном порядке должны и иметь экспертное заключение об отсутствии в них сведений, не подлежащих опубликованию в открытой печати. Автор несет ответственность за достоверность приведенных фактов.

Поросков работает в журнале обозревателем на полставки.