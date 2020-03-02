Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 марта 2°C

Российские военные заявили об отказе гарантировать безопасность турецкой авиации

Турецкая сторона не может рассчитывать на безопасность полетов боевой авиации на севере Сирии, заявил центр примирения сторон, который представляет РФ, после двух атак Анкары на сирийские истребители в Идлибе.

Путин посетил российскую авиабазу в Сирии.
Путин посетил российскую авиабазу в Сирии.
kremlin.ru

«Командование российской группировки войск не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в небе Сирии», — говорится в заявлении главы центра контр-адмирала Олега Журавлева.

«Закрытое» небо

Воздушное пространство «на фоне резко обострившейся обстановки» на северо-западе страны, включая Идлиб, закрыто по распоряжению сирийского правительства.

Военная операция

Минобороны Турции начало 1 марта операцию в Идлибе, заявив, что ее целью станет возмездие сирийской армии за гибель более 30 своих военных, пишет «Росбалт».

Сирийские силы, ведущие наступление в провинции, пользуются поддержкой России.

Сирия, Алеппо.
Сирия, Алеппо.
СС0

Аэродром

Дамаск признал, что два его боевых самолета сбили войска турок. ВС Турции объяснили свои действия самообороной и вскоре после этого заявили о выводе из строя аэродрома в Алеппо.

Позиция Кремля

29 февраля турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал президента Владимира Путина «не стоять» на пути военных страны в Сирии.

В Кремле подчеркнули, что Россия является единственным государством, чьи вооруженные силы (ВС) находятся в Сирии на законных основаниях.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость