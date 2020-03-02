Российские военные заявили об отказе гарантировать безопасность турецкой авиации

Турецкая сторона не может рассчитывать на безопасность полетов боевой авиации на севере Сирии, заявил центр примирения сторон, который представляет РФ, после двух атак Анкары на сирийские истребители в Идлибе.

«Командование российской группировки войск не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в небе Сирии», — говорится в заявлении главы центра контр-адмирала Олега Журавлева.

«Закрытое» небо

Воздушное пространство «на фоне резко обострившейся обстановки» на северо-западе страны, включая Идлиб, закрыто по распоряжению сирийского правительства.

Военная операция

Минобороны Турции начало 1 марта операцию в Идлибе, заявив, что ее целью станет возмездие сирийской армии за гибель более 30 своих военных, пишет «Росбалт».

Сирийские силы, ведущие наступление в провинции, пользуются поддержкой России.

Сирия , Алеппо. СС0

Аэродром

Дамаск признал, что два его боевых самолета сбили войска турок. ВС Турции объяснили свои действия самообороной и вскоре после этого заявили о выводе из строя аэродрома в Алеппо.

Позиция Кремля

29 февраля турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал президента Владимира Путина «не стоять» на пути военных страны в Сирии.

В Кремле подчеркнули, что Россия является единственным государством, чьи вооруженные силы (ВС) находятся в Сирии на законных основаниях.