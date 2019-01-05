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Политика
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Российские женщина и ребенок убиты в Сирии в ходе авиаударов международной коалиции

Женщина и ребенок, являющиеся гражданами России, стали жертвами авиаударов, нанесенных международной коалицией в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор. Эта территория контролируется террористами ИГ (запрещена в России), сообщает «Российская газета».

Сирия, Алеппо.
Сирия, Алеппо.
СС0

Член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова сообщила, что имя убитой женщины — Хава Ахъядова, ей 35 лет. Она была матерью пятерых дочерей, которые временно находятся в курдской семье. Погибшим ребенком является 4-летний Халид, внук Розы Юзбековой из Дагестана. Саратова уточнила, что мальчик скончался в результате попадания ракеты в дом.

По словам правозащитницы, женщины и дети стали заложниками террористов, которые оказались в окружении. Она потребовала организовать для них гуманитарный коридор.

В компетенцию Саратовой входит обработка обращений женщин, ищущих внуков и дочерей, чьи мужья отправились в Сирию для того, чтобы присоединиться к боевикам. Заявительницы рассказали, что их дочери, находящиеся в обстреливаемом районе, вышли на связь и просят о помощи.

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