Российские женщина и ребенок убиты в Сирии в ходе авиаударов международной коалиции

Член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова сообщила, что имя убитой женщины — Хава Ахъядова, ей 35 лет. Она была матерью пятерых дочерей, которые временно находятся в курдской семье. Погибшим ребенком является 4-летний Халид, внук Розы Юзбековой из Дагестана. Саратова уточнила, что мальчик скончался в результате попадания ракеты в дом.
По словам правозащитницы, женщины и дети стали заложниками террористов, которые оказались в окружении. Она потребовала организовать для них гуманитарный коридор.
В компетенцию Саратовой входит обработка обращений женщин, ищущих внуков и дочерей, чьи мужья отправились в Сирию для того, чтобы присоединиться к боевикам. Заявительницы рассказали, что их дочери, находящиеся в обстреливаемом районе, вышли на связь и просят о помощи.