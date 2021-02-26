Российские журналисты будут «форсить» на уличных акциях в зеленых неоновых жилетах

Соответствующий приказ уже подготовлен Роскомнадзором.
Образец бейджа уже разработан, он содержится в приложении к приказу.
Ранее в Союзе журналистов России также говорили, что отличительными знаками прессы на митингах станут зеленые неоновые жилеты с надписью «Пресса» и бейджи, изготовленные по единому образцу, пишет «Росбалт».
Новшества могут вступить в силу либо этой весной, либо с 1 сентября.
Цифра
Во время несанкционированных акций в поддержку Алексея Навального 23 и 31 января были задержаны или пострадали более 100 журналистов, освещавших эти события.