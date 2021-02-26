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Политика

Российские журналисты будут «форсить» на уличных акциях в зеленых неоновых жилетах

Отличительными знаками журналистов на массовых акциях станут зеленые неоновые жилеты и бейджи установленного образца.

Акция протеста 31 января. Красноярск.
Акция протеста 31 января. Красноярск.
prmira.ru со ссылкой на неизвестного автора.

Соответствующий приказ уже подготовлен Роскомнадзором.

Образец бейджа уже разработан, он содержится в приложении к приказу.

Ранее в Союзе журналистов России также говорили, что отличительными знаками прессы на митингах станут зеленые неоновые жилеты с надписью «Пресса» и бейджи, изготовленные по единому образцу, пишет «Росбалт».

Новшества могут вступить в силу либо этой весной, либо с 1 сентября.

Цифра

Во время несанкционированных акций в поддержку Алексея Навального 23 и 31 января были задержаны или пострадали более 100 журналистов, освещавших эти события.

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