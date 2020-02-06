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6 февраля -3°C

Российских чиновников не будут лишать постов за родственные связи с иностранцами

5 февраля в Госдуме приняли первый блок изменений в законопроект о поправке к Конституции, одобрив и отклонив несколько предложений, пишет «Коммерсант».

Конституция России.
Конституция России.
culture.ru.

Напомним, в первом чтении Госдума одобрила президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию 23 января. Второе чтение изначально запланировали на 11 февраля, однако стало поступать слишком много инициатив.

Профильный комитет решил рассматривать поступающие поправки блоками. Крайнее заседание посвятили предложениям, касающимся седьмой главы Основного закона — «Судебная власть и прокуратура».

Из одобренных рекомендовано к принятию 8 поправок и отклонено 13. Основными принятыми стали две, изменяющие работу Конституционного суда и Совета Федерации.

Одобрено

Поддержана поправка к президентскому законопроекту, согласно которой Совфед потеряет право назначать и освобождать от должности генпрокурора и его замов по представлению президента.

Президент сможет назначать генпрокурора, его заместителей, прокуроров субъектов РФ, а также прокуроров военных, природоохранных и иных специализированных прокуратур самостоятельно, после консультаций с Совфедом.

Борис Ельцин передал президентский экземпляр Конституции РФ Владимиру Путину, 31 декабря 1999.
Борис Ельцин передал президентский экземпляр Конституции РФ Владимиру Путину, 31 декабря 1999.
kremlin.ru

Комитет также предложил к принятию поправку, согласно которой граждане смогут обращаться в КС с жалобами на нарушения их конституционных прав и свобод только в случае, «если были исчерпаны все другие внутригосударственные средства судебной защиты».

Другими словами, в КС можно будет идти только после вынесения решений судов первой, апелляционной и кассационной инстанций.

Отклонены

Комитет выступил против поправки, вводившей запрет занимать государственные должности тем, чьи родственники имеют иностранное гражданство или вид на жительство, и поправки, вводившей выборы мировых судей. Обе предложены КПРФ.

Также отклонена инициатива депутатов от ЛДПР о повышении минимального возраста судей с 25 до 30 лет.

Отклонена и поправка депутата от «Справедливой России» о снижении числа судей КС до 15, а не 11 человек, как предлагается в президентском законопроекте.

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