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Политика

Российских чиновников в целях экономии хотят пересадить на такси

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов поручил проработать вопрос привлечения агрегаторов такси для перевозок госслужащих. Их ценовые предложения стали более конкурентоспособными, считают в правительстве.

Такси.
Такси.
unsplash.com

Специальная комиссия предлагает лишить служебного транспорта тех госслужащих, которые занимают должности ниже руководителя структурного подразделения. Вместо этого к обслуживанию госслужащих планируется привлекать агрегаторы такси.



«Мы действительно подготовили предложения, чтобы рассмотреть возможность использовать для автотранспорта, которым пользуются чиновники, агрегаторы такси. Почему бы и нет?» — сказал журналистам Силуанов.

По его словам, примерно два года назад Минфин пробовал оптимизировать таким образом расходы на транспортное обслуживание, но тогда оказалось, что «использование агрегаторов даже было несколько дороже, чем если закупать автомобили и нанимать водителей».

В некоторых федеральных органах власти уже есть пилотные проекты по использованию агрегаторов такси для служебных поездок чиновников, сказал РБК источник, знакомый с ходом работы правительственной комиссии. «Такой опыт есть, и логично подумать о его распространении», — отметил он.

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