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Политика

Российских депутатов могут обязать исполнять предвыборные обещания

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил закрепить обязательства депутатов перед своими избирателями, взятые в ходе избирательной кампании, в законе или регламенте Государственной Думы, сообщает РИА Новости.

Заседание в Госдуме.
Заседание в Госдуме.
duma.gov.ru

«Люди обращаются к кандидатам в депутаты с проблемами, которые их волнуют — строительство дорог, ремонт школ, модернизация больниц, выделение жилья для детей-сирот и многое другое. Депутат не имеет права об этом забывать. Обращения по решению конкретных вопросов правильно было бы зафиксировать юридически», — приводятся слова Володина на сайте Госдумы.

По его мнению, «после избрания Госдумы следующего созыва можно будет сформировать общий прозрачный массив предложений граждан, чтобы, в том числе на их основе, вести работу в парламенте».

Володин подчеркнул, что правильно начать обсуждение, подумать, как это может быть закреплено юридически: возможно, в законе о статусе депутата или в регламенте Государственной Думы.

Это, по его мнению, позволит в будущем реализовывать взятые обязательства более системно: через инициативы в федеральных законах, обращения к представителям исполнительной власти различных уровней и другие механизмы.

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