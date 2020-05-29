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Политика

Российских дипломатов возмутили заявления Турции по поводу крымских татар

В МИД РФ заявили, что Москва считает возмутительными параллели, проводимые в Турции между сталинскими репрессиями в отношении крымских татар и политикой России в отношении полуострова, передает РИА Новости.

В Турции.
В Турции.
Анна Зайкова

По данным дипведомства, в мае в Турции прошла серия акций, посвященных 76-й годовщине насильственного переселения крымских татар в 1944 году.

На фоне пандемии коронавируса большинство этих мероприятий прошли в онлайн-режиме, «однако даже в столь тяжелых условиях антироссийски настроенные экстремистские круги не смогли удержаться от очередной порции недостойных спекуляций на этой трагической теме», пишет bfm.ru.

К ним присоединились и ряд турецких официальных лиц.

Россия призывает представителей турецких общественно-политических кругов давать объективную оценку непростым историческим событиям ХХ века и не использовать их для достижения конъюнктурных интересов, цитирует ТАСС сообщение МИД РФ.

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