Российских дипломатов возмутили заявления Турции по поводу крымских татар

По данным дипведомства, в мае в Турции прошла серия акций, посвященных 76-й годовщине насильственного переселения крымских татар в 1944 году.
На фоне пандемии коронавируса большинство этих мероприятий прошли в онлайн-режиме, «однако даже в столь тяжелых условиях антироссийски настроенные экстремистские круги не смогли удержаться от очередной порции недостойных спекуляций на этой трагической теме», пишет bfm.ru.
К ним присоединились и ряд турецких официальных лиц.
Россия призывает представителей турецких общественно-политических кругов давать объективную оценку непростым историческим событиям ХХ века и не использовать их для достижения конъюнктурных интересов, цитирует ТАСС сообщение МИД РФ.