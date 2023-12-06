Российских офицеров впервые осудили за неотражение атаки ВСУ

Военных осудили из-за происшествия с попаданием украинской ракеты по складу боеприпасов и техники в Белгородской области. Это произошло в апреле 2022 года, напоминает Газета.Ru. Тогда погибли семь бойцов.

Двое фигурантов дела осуждены на четыре года заключения. После они могут претендовать УДО и вернуться в ВС РФ с сохранением своих званий.

Ранее выпускников армавирского летного училища пытались отравить тортом.

Во время празднования юбилея выпуска в Армавирском авиационном училище к офицерам приехал курьер с 20-килограмовым десертом и ящиком алкоголя.

Когда военные порезали торт, они заподозрили неладное и решили выяснить, кто его отправил.

Курьера вычислили по камерам и передали кадры спецслужбам.

Злоумышленника нашли, когда он покупал билет на самолет. Его задержали при попытке улететь в Москву.