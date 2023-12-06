6 декабря
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Политика

Российских офицеров впервые осудили за неотражение атаки ВСУ

Офицеров Вооруженных Сил РФ впервые осудили за неотражение атаки ВСУ, пишет «Коммерсантъ».

Армия РФ, вооруженные силы РФ.
Армия РФ, вооруженные силы РФ.
Министерство обороны РФ.

Военных осудили из-за происшествия с попаданием украинской ракеты по складу боеприпасов и техники в Белгородской области. Это произошло в апреле 2022 года, напоминает Газета.Ru. Тогда погибли семь бойцов.

Двое фигурантов дела осуждены на четыре года заключения. После они могут претендовать УДО и вернуться в ВС РФ с сохранением своих званий.

Ранее выпускников армавирского летного училища пытались отравить тортом.

Во время празднования юбилея выпуска в Армавирском авиационном училище к офицерам приехал курьер с 20-килограмовым десертом и ящиком алкоголя.

Когда военные порезали торт, они заподозрили неладное и решили выяснить, кто его отправил.

Курьера вычислили по камерам и передали кадры спецслужбам.

Злоумышленника нашли, когда он покупал билет на самолет. Его задержали при попытке улететь в Москву.

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