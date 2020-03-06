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6 марта
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Политика

Российским чиновникам не станут запрещать покупать заграничную недвижимость

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию РФ поправку о запрете чиновникам иметь недвижимость за рубежом, пишет РИА Новости.

Яхты. Средиземное море.
Яхты. Средиземное море.
СС0

«А почему надо запрещать? Если чиновник декларирует свою недвижимость, почему надо запрещать, а если он не декларирует — то это другой вопрос», — заявил Крашенинников.

Он отметил, что у многих коллег есть недвижимость в странах СНГ, которая досталась им по наследству, при этом она отражена в обязательных декларациях. Крашенинников добавил, что не понимает, почему парламентариям нужно отказываться от нее.

«Мне кажется, этого делать не надо. У нас из-за этих деклараций в региональные парламенты очень много людей, бизнесменов средней руки перестали идти, потому что они боятся», — сказал парламентарий.

Запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в конституцию, поскольку десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.

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