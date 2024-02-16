Российский боец с позывным "Лотос" оценил отправку бывших заключенных в зону СВО

Офицер отряда «Шторм» (сухопутные войска) с позывным "Лотос" рассказал о работе с бывшими заключенными в зоне СВО.

Структура и характер отношений в армии в некоторой степени схожи с правилами поведения в местах лишения свободы, считает боец. Поэтому бывшие заключенные, которые попадают на фронт, оказываются «достаточно системными» людьми, пишет Lenta.ru.

Они не лишены плохих привычек и всяких негативных вещей. Но около 40% из них хорошо вписывались в армейскую структуру и успешно выполняли задачи.

Он добавил — граждане всегда будут обращать внимание на совершенные бывшими заключенными преступления. Речь идет именно о тех людях, которые получили амнистию благодаря участию в специальной военной операции (СВО), указывает Газета.Ru.

Но даже не бывавшие в тюрьме люди способны на злодеяния. При этом никаким общественным работам не под силу перевоспитать человека так, как это происходит на поле боя, уверен "Лотос".

Между тем депутат Госдумы Нина Останина считает, что заключенных нужно проверять до отправки на СВО. По ее словам, речь здесь идет не только о справедливости, но и о безопасности общества. Парламентарий заявила, что разделяет тревогу людей, когда появляются сообщения, что на свободу выходят жесточайшие преступники и начинают геройствовать. По мнению депутата, эти люди нуждаются в особом внимании и контроле со стороны правоохранительных органов, невзирая на заслуги и награды, полученные впоследствии на СВО.

Ранее в Госдуме предложили научить школьников делать окопные свечи и маскировочные сети. В сторону расширения школьной программы выступила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Она считает, что необходимо снять сюжеты о бойцах СВО, которые рассказали бы, за что военные сражаются.

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