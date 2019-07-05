Российский истребитель перехватил у берегов Крыма американский самолет-разведчик

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как американский самолет-разведчик Р-8А Poseidon, который сразу же изменил направление полета от государственной границы РФ», — рассказали в Минобороны.

Журналист Александр Коц опубликовал видео перехвата. Он утверждает, что на кадрах виден перехват «Посейдона» в 75 км от Крыма, пишет polit.ru.

Видео от подписчика. Пишут что это вчерашний перехват американского Р-8 у берегов Крыма. Наглядно видно, как близко они подлетают к полуострову. pic.twitter.com/o6QOK1pV8l — Александр Коц (@sashakots) 4 июля 2019 г.

Российский истребитель Су-27 в начале июня поднимали для перехвата двух самолетов ВВС США и Швеции у российской границы над Балтийским морем.