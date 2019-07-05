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Политика

Российский истребитель перехватил у берегов Крыма американский самолет-разведчик

Министерство обороны подняло истребитель Су-27 для перехвата американского самолета-разведчика Р-8А «Посейдон» в районе Черного моря, сообщает РИА Новости.

Истребитель Су-27.
Истребитель Су-27.
Виталий В. Кузьмин в wikimedia.org

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как американский самолет-разведчик Р-8А Poseidon, который сразу же изменил направление полета от государственной границы РФ», — рассказали в Минобороны.

Журналист Александр Коц опубликовал видео перехвата. Он утверждает, что на кадрах виден перехват «Посейдона» в 75 км от Крыма, пишет polit.ru.

Российский истребитель Су-27 в начале июня поднимали для перехвата двух самолетов ВВС США и Швеции у российской границы над Балтийским морем.

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