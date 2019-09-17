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Политика

Российский миллиардер из-за санкций не может получить деньги от британского банка

Кипрская компания российского миллиардера Виктора Вексельберга не может получить проценты по займу, предоставленному британскому банку. Соответствующее решение вынес британский банк Cynergy в связи с санкциями США, английский суд признал данное решение законным.

Российский миллиардер Виктор Вексельберг.
Российский миллиардер Виктор Вексельберг.
kremlin.ru

Суд установил, что Cynergy Bank Limited (CBL) не нарушал своих обязательств и не допустил дефолта по долгу, отказавшись выплачивать проценты по займам компании Вексельберга Lamesa Investments Limited (LIL). Таким образом британский суд признал, что институт вторичных санкций США фактически освобождает иностранного заемщика от ответственности за неплатежи в адрес лица, которое находится в санкционном списке.

По мнению экспертов, этот прецедент является опасным для подсанкционных российских бизнесменов и компаний.

«Впервые английский суд подтвердил экстерриториальность американского федерального законодательства в деле, связанном с Россией», — сказал РБК директор французского отделения британской консалтинговой компании Aperio Intelligence Джордж Волошин.

Ранее стало известно, что Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ), являющийся клиентом Меткомбанка, половина которого принадлежит Вексельбергу, не получил выплаты от швейцарской компании Aluminium Silicon Mill Products (ASMP) из-за заморозки перевода средств, пишет ura.ru.

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