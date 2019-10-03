Российский миллиардер назвал главную проблему судебной системы

Основная проблема судебной системы в России — ее приверженность к интересам следствия. Когда это изменится, начнет меняться и ситуация в стране, считает основной владелец Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Андреи Комаров.

«Я считаю, что основной проблемой у нас является низкое качество судебной системы и ее обвинительный уклон. Если мы увидим изменения в этой системе, то и правоохранительный блок неминуемо начнет работать намного лучше», — заявил в интервью газете «Ведомости» бизнесмен.

Комаров напомнил, что в России «совершенно не развито» использование мер пресечения, которые не связаны с лишением свободы. Такая практика, по его мнению, дала бы уверенность в том, что суд защищает интересы людей, а не следствия.

«Это приведет к тому, что ситуация в стране будет меняться», — заключил топ-менеджер.

Андрей Комаров занимает 130 место в списке самых богатых российских бизнесменов по версии Forbes, пишет ura.ru. В 2019 году журнал оценил его состояние в 800 млн долларов. В 2014 году Комарова обвинили в коммерческом подкупе, но позже, в 2016-м, уголовное дело в отношении него было прекращено.