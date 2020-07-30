Российский миллиардер обрушился на власти за пофигизм в борьбе с санкциями

Миллиардер назвал «абсолютно пофигистичным» отношение России к ответным мерам.

В США разработкой санкций против других стран занимаются пять тысяч человек, а контрмерами в России — всего четверо, отметил Дерипаска, пишет bfm.ru.

«Нас схватили, и не за два места. И нам больно, хотя мир ушел вперед. Пяти лет, пока с нами так упражняются, было бы достаточно, чтобы сделать выводы и обеспечить минимальный риск для российской экономики и реальный экономический суверенитет», — цитирует агентство миллиардера.