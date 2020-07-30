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Политика

Российский миллиардер обрушился на власти за пофигизм в борьбе с санкциями

Олег Дерипаска заявил в интервью РБК, что Россия за все время нахождения под санкциями, так и не научилась им противостоять.

Бизнесмен Олег Дерипаска.
Бизнесмен Олег Дерипаска.
kremlin.ru

Миллиардер назвал «абсолютно пофигистичным» отношение России к ответным мерам.

В США разработкой санкций против других стран занимаются пять тысяч человек, а контрмерами в России — всего четверо, отметил Дерипаска, пишет bfm.ru.

«Нас схватили, и не за два места. И нам больно, хотя мир ушел вперед. Пяти лет, пока с нами так упражняются, было бы достаточно, чтобы сделать выводы и обеспечить минимальный риск для российской экономики и реальный экономический суверенитет», — цитирует агентство миллиардера.

«Санкции так влияют на российскую экономику, потому что не созданы механизмы, которые обеспечивают инвестиции. Именно на финансовом рынке. И как только нас оттуда отжимают <…>, сразу же возникает болевой эффект», — сказал он.

Дерипаска был включен в санкционный список США в апреле 2018-го.

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