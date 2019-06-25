Российский миллиардер поклялся, что будет дружить с Путиным после его отставки

Российский миллиардер Аркадий Ротенберг рассказал, что возможный в будущем уход Владимира Путина от власти не изменит в их отношениях ничего.

На вопрос, думал ли он о том, какой будет его жизнь при другом президенте, Ротенберг ответил: «Конечно, я думаю об этом».

Мы как дружили, так дружить и будем, в независимости от ситуаций. Это проверенный факт, уже больше 50 лет это происходит", — заявил Аркадий Ротенбергв интервью RT.

Друзья президента

Семь лет назад схожий вопрос Ротенбергу в интервью задал Forbes: чем уход Путина грозит миллиардеру?

«Ничем. Как мы работали, так и будем. У нас стабильный и прозрачный бизнес». Ротенберг отказался от сравнений с женой бывшего мэра Москвы Еленой Батуриной, которая после отставки мужа «почувствовала давление». Он заявил: «Если вспомнить историю нашей страны, то беспредел и произвол всегда возможны. Но тогда это для всех будет беспредел и произвол. Меня Владимир Владимирович не защищает», — ответил тогда Ротенберг.

Сам Владимир Путин признал свою дружбу с рядом бизнесменов, в том числе Аркадием Ротенбергом, Борисом Ротенбергом и Геннадием Тимченко — после того, как США ввели санкции против некоторых российских предпринимателей.

«Да, это мои хорошие знакомые и друзья», — заявил во время прямой линии президент. Тогда он оговорился, что все они начали заниматься бизнесом и заработали капиталы задолго до знакомства с ним. «Мне не стыдно за моих друзей», — добавил глава государства.

О чем еще рассказал Ротенберг

Говоря о персональных санкциях США против него, миллиардер отметил, что «было бы лучше без них», но ограничения «не сильно беспокоят». Ротенберг не стал приводить оценку своих потерь от санкций, более того — заявил, что «ничего не потерял». Позицию Олега Дерипаски, что санкции ограничивают иностранные инвестиции в российскую экономику, миллиардер назвал «чересчур пессимистичной».

Рождение «ребенка»

Возведение Крымского моста, которой занималась его компания, Ротенберг сравнил с рождением ребенка: «Мы построили мост, и теперь он наше дитя <…> Я слишком хорошо знал, что могло случиться, не построй мы этот мост. Честно говоря, я не мог спать ночами, думая об этом».