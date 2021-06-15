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Политика

Российский миллиардер потребовал снять с него санкции США

Российский миллиардер Олег Дерипаска требовал снять санкции Соединенных Штатов Америки против него.

Бизнесмен Олег Дерипаска.
Бизнесмен Олег Дерипаска.
kremlin.ru

Федеральный окружной суд Колумбии не удовлетворил иск российского бизнесмена, говорится в решении суда.

Суд удовлетворил ходатайство Минфина США, который выступал ответчиком, и закрыл дело.

Дерипаска может обжаловать это решение, пишет polit.ru.

История вопроса

США ввели санкции против Дерипаски и компаний UC Rusal, En+, «Евросибэнерго», связанных с ним, в апреле 2018 года.

Первым основанием для ограничений стало то, что он якобы действовал «в интересах высокопоставленных чиновников России». США имели ввиду, что в 2005 году Дерипаска купил алюминиевый комбинат в Черногории «по поручению президента Владимира Путина».

Вторая причина санкций — «работа бизнесмена в энергетическом секторе» России, так как ему принадлежал контроль над компанией «ЕвроСибЭнерго».

В декабре 2018 года с En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» сняли санкции США. Однако главным условием было снижение доли Дерипаски в En+.

Сам бизнесмен остался под санкциями.

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