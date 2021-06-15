Российский миллиардер потребовал снять с него санкции США

Федеральный окружной суд Колумбии не удовлетворил иск российского бизнесмена, говорится в решении суда.
Суд удовлетворил ходатайство Минфина США, который выступал ответчиком, и закрыл дело.
Дерипаска может обжаловать это решение, пишет polit.ru.
История вопроса
США ввели санкции против Дерипаски и компаний UC Rusal, En+, «Евросибэнерго», связанных с ним, в апреле 2018 года.
Первым основанием для ограничений стало то, что он якобы действовал «в интересах высокопоставленных чиновников России». США имели ввиду, что в 2005 году Дерипаска купил алюминиевый комбинат в Черногории «по поручению президента Владимира Путина».
Вторая причина санкций — «работа бизнесмена в энергетическом секторе» России, так как ему принадлежал контроль над компанией «ЕвроСибЭнерго».
В декабре 2018 года с En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» сняли санкции США. Однако главным условием было снижение доли Дерипаски в En+.
Сам бизнесмен остался под санкциями.