Российский миллиардер потребовал снять с него санкции США

Федеральный окружной суд Колумбии не удовлетворил иск российского бизнесмена, говорится в решении суда.

Суд удовлетворил ходатайство Минфина США, который выступал ответчиком, и закрыл дело.

Дерипаска может обжаловать это решение, пишет polit.ru.

История вопроса

США ввели санкции против Дерипаски и компаний UC Rusal, En+, «Евросибэнерго», связанных с ним, в апреле 2018 года.

Первым основанием для ограничений стало то, что он якобы действовал «в интересах высокопоставленных чиновников России». США имели ввиду, что в 2005 году Дерипаска купил алюминиевый комбинат в Черногории «по поручению президента Владимира Путина».

Вторая причина санкций — «работа бизнесмена в энергетическом секторе» России, так как ему принадлежал контроль над компанией «ЕвроСибЭнерго».



В декабре 2018 года с En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» сняли санкции США. Однако главным условием было снижение доли Дерипаски в En+.

Сам бизнесмен остался под санкциями.