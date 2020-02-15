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Политика

Российский миллиардер вспомнил о давнем конфликте с Путиным

Российский миллиардер Олег Дерипаска, отвечая на обвинения американских властей в отмывании денег президента РФ Владимира Путина, вспомнил крылатую фразу последнего про авторучку.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

«Какие деньги? Он мне ручку на 10 минут не доверил», — написал миллиардер в своем telegram-канале.

История конфликта

Речь идет о конфликте, который произошел в 2009 году, когда Путин работал премьер-министром. На совещании по поводу закрытия принадлежащего Дерипаске градообразующего завода в Пикалево Ленинградской области глава правительства заставил бизнесмена подписать договор о возобновлении работы предприятия, пишет ura.ru.

«Только авторучку мне отдайте», — сказал тогда Путин.

Ранее Дерипаска назвал «порцией брехни» обвинения, которые выдвинуло в отношении него управление по контролю над иностранными активами США.

Публицист и политолог Армен Гаспарян посчитал такие сообщения «вбросом», пишет «Царьград».

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