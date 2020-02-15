Российский миллиардер вспомнил о давнем конфликте с Путиным

«Какие деньги? Он мне ручку на 10 минут не доверил», — написал миллиардер в своем telegram-канале.
История конфликта
Речь идет о конфликте, который произошел в 2009 году, когда Путин работал премьер-министром. На совещании по поводу закрытия принадлежащего Дерипаске градообразующего завода в Пикалево Ленинградской области глава правительства заставил бизнесмена подписать договор о возобновлении работы предприятия, пишет ura.ru.
«Только авторучку мне отдайте», — сказал тогда Путин.
Ранее Дерипаска назвал «порцией брехни» обвинения, которые выдвинуло в отношении него управление по контролю над иностранными активами США.
Публицист и политолог Армен Гаспарян посчитал такие сообщения «вбросом», пишет «Царьград».