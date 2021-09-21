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Политика

Российский миллиардер заявил, что ЦБ в страхе перед новой Госдумой

Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк РФ боится новой Госдумы.

Бизнесмен Олег Дерипаска.
Бизнесмен Олег Дерипаска.
kremlin.ru

По мнению бизнесмена, регулятор опасается, что его заставят заниматься снижением стоимости проектного финансирования.

«Не нужно было бы ЦБ врать про заботу о модернизации страны. Просто завертелись они из-за страха, что новая Дума может наконец-то изменить закон о ЦБ и заставить его заниматься проблемами снижения стоимости проектного финансирования для обеспечения темпов роста экономики на уровне 7,5% годовых», — написал Олег Дерипаска в своем telegram-канале.

Бизнесмен заявил, что Центробанк обязан был развивать долговой и фондовый рынки, поскольку получил функционал мегарегулятора.

По словам Дерипаски, за 10 лет рынок долга должен был вырасти до 115 трлн рублей, однако за это время он «скукожился» до 20 трлн рублей, пишет ura.ru. Новую денежно-кредитную политику Центробанка бизнесмен назвал «верхом мракобесия» и выразил надежду, что новые депутаты Госдумы не позволят «водить себя за нос» лоббистам от Центробанка РФ.

Ранее Дерипаска назвал повышение Центробанком РФ ключевой ставки до уровня прошлой весны безумием.

«Безумие с ключевой ставкой и укреплением рубля продолжается», — написал Дерипаска.

Ранее бизнесмен назвал такой шаг «атакой на доходы граждан и прибыль компаний».

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