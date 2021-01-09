Российский сенатор Алексей Пушков спрогнозировал отношение США к России при Байдене

«США намерены противостоять обоим, но прежде всего — „все более настойчивому Китаю“. При этом в США понимают, что в одиночку им не справиться. Отсюда — идея „глобальной коалиции демократий“ против „авторитарных режимов“ в лице Китая, а также России. Но если против России такая коалиция на основе НАТО уже действует, то против Китая ее только предстоит создать», — написал Пушков в своем Telegram.