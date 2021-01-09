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Политика

Российский сенатор Алексей Пушков спрогнозировал отношение США к России при Байдене

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что США будут воспринимать Китай как соперника, а Россию как врага, пишет «Свободная пресса».

Флаг США.
Флаг США.
СС0

«США намерены противостоять обоим, но прежде всего — „все более настойчивому Китаю“. При этом в США понимают, что в одиночку им не справиться. Отсюда — идея „глобальной коалиции демократий“ против „авторитарных режимов“ в лице Китая, а также России. Но если против России такая коалиция на основе НАТО уже действует, то против Китая ее только предстоит создать», — написал Пушков в своем Telegram.

Он предположил, что Штаты попытаются повлиять на трансатлантическое сообщество и азиатские страны. Особое значение могут приобрести страны Средней Азии, Южного Кавказа и Восточной Европы. В числе последних, особое значение займут Украина и Белоруссия.

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