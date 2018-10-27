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Российский суд оштрафовал либеральный журнал на 22 миллиона рублей

Суд оштрафовал журнал The New Times на 22 млн 250 тыс рублей за то, что издание несвоевременно не предоставило в Роскомнадзор информацию о зарубежном финансировании. Об этом сообщает «Эхо Москвы».

"Роспечать-Алтай".
"Роспечать-Алтай".
Олег Богданов

Как рассказал изданию адвокат Вадим Прохоров, такой штраф означает «принудительное закрытие» The New Times, поскольку сумма равно доходу издания за весь 2017 год. Журнал будет обжаловать постановление.

Как выяснил «Интерфакс», журнал получил 22,25 млн руб. от «Фонда поддержки свободы прессы», Прохоров пояснил РИА Новости, что этот фонд «близок» главному редактору The New Times Евгении Альбац. «Это российские деньги и фонд спонсируют российские граждане», — заметил он.

The New Times (ранее — «Новое время», переименован в 2007 году) — еженедельный общественно-политический журнал, издававшийся с 1943 по 2017 год. Теперь выходит только в электронном виде.

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