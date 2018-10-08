МВД прокомментировало информацию о проверке смартфонов на наличие Telegram

МВД официально прокомментировало появившееся в сети сообщение о том, что сотрудники полиции якобы проверяют телефоны, выясняют, какие мессенджеры на них установлены, в частности проверяют на наличие Telegram, а также просматривают личную переписку, не соответствует действительности. Об этом сообщается на сайте министерства.