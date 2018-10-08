МВД прокомментировало информацию о проверке смартфонов на наличие Telegram

В ведомстве напомнили, что тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых и других сообщений гарантируется конституцией. Ограничение этого права возможно только по решению суда, подчеркнули в ведомстве.
«В случае если гражданин столкнется с подобными требованиями сотрудника полиции, он имеет право обратиться с жалобой в надзорные органы или в соответствующее подразделение собственной безопасности системы МВД России», — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что сотрудники полиции в городах России проверяют смартфоны на наличие заблокированного мессенджера Telegram. По данным TJ телефоны осматривали как минимум в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ставрополе, Самаре и Красноярске.
Роскомнадзор начал блокировать Telegram в России в апреле. Мессенджер до сих пор продолжает работать у большинства пользователей.