Читайте нас в соцсетях
8 октября 9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Жизнь
233

МВД прокомментировало информацию о проверке смартфонов на наличие Telegram

МВД официально прокомментировало появившееся в сети сообщение о том, что сотрудники полиции якобы проверяют телефоны, выясняют, какие мессенджеры на них установлены, в частности проверяют на наличие Telegram, а также просматривают личную переписку, не соответствует действительности. Об этом сообщается на сайте министерства.

Набережная Оби в Барнауле. Полиция.
Набережная Оби в Барнауле. Полиция.
altapress.ru

В ведомстве напомнили, что тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых и других сообщений гарантируется конституцией. Ограничение этого права возможно только по решению суда, подчеркнули в ведомстве.

«В случае если гражданин столкнется с подобными требованиями сотрудника полиции, он имеет право обратиться с жалобой в надзорные органы или в соответствующее подразделение собственной безопасности системы МВД России», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции в городах России проверяют смартфоны на наличие заблокированного мессенджера Telegram. По данным TJ телефоны осматривали как минимум в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ставрополе, Самаре и Красноярске.

Роскомнадзор начал блокировать Telegram в России в апреле. Мессенджер до сих пор продолжает работать у большинства пользователей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
PDA
Email подписка