Российский военный самолет пролетел над палубой флагманского корабля США

Камеры зафиксировали полет российского Ту-142 над флагманом 6-го флота США USS Mount Whitney. Разведывательный и противолодочный самолет двигался на малой высоте. Инцидент произошел на крупнейших со времен холодной войны учениях НАТО Trident Juncture — 2018, сообщил РБК.

Фотографии момента в своем Twitter опубликовал корреспондент агентства AFP Пьер-Анри Десайе.

USS Mount Whitney​, к которому приблизился российский морской разведчик, является кораблем флагманского класса и предназначен для управления и координации войск. Он является флагманским кораблем 6-го флота США, в зону ответственности которого входит Восточная Атлантика.

«На борту американского корабля раздался ропот солдат и журналистов, когда самолет — реликвия холодной войны — пролетел низко над кораблем», — описывает ситуацию один из корреспондентов AFP.​ По словам еще одного журналиста, в тот самый момент, когда самолет пролетал над кораблем, на мостике USS Mount Whitney​ проходила фотосессия, что позволило его запечатлеть камерам.

В Минобороны РФ рассказали, что два противолодочных самолета ТУ-142 морской авиации ВЬФ России 2 ноября выполнили плановый полет над нейтральными водами Норвежского моря. Его продолжительность составила более 12 часов, потом экипажи совершили посадку на аэродроме в Вологодской области, сообщили «РИА Новости».

Все полеты самолетов морской авиации ВМФ России выполняются в строгом соответствии с правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств, подчеркнули в военном ведомстве.

Инцидент произошел во время учений НАТО Trident Juncture — 2018 у берегов Норвегии. Учения, в которых принимают участие почти все участники военного альянса, начались 25 октября и стали одними из крупнейших в своем роде.

Пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску в своем Twitter назвала их крупнейшими учениями блока со времен х​олодной войны. Участие в них должны принять около 50 тыс. военнослужащих, помимо стран НАТО свои контингенты на Trident Juncture — 2018 отправили не состоящие в альянсе Финляндия и Швеция.

Масштаб учений характеризует тот факт, что ради участия в них впервые за 30 лет Соединенные Штаты направили авианосец в Арктику. Harry Truman, авианосец класса Nimitz, 19 октября пересек полярный круг, войдя в Норвежское море.