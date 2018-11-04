Российский военный самолет пролетел над палубой флагманского корабля США

Фотографии момента в своем Twitter опубликовал корреспондент агентства AFP Пьер-Анри Десайе.
USS Mount Whitney, к которому приблизился российский морской разведчик, является кораблем флагманского класса и предназначен для управления и координации войск. Он является флагманским кораблем 6-го флота США, в зону ответственности которого входит Восточная Атлантика.
«На борту американского корабля раздался ропот солдат и журналистов, когда самолет — реликвия холодной войны — пролетел низко над кораблем», — описывает ситуацию один из корреспондентов AFP. По словам еще одного журналиста, в тот самый момент, когда самолет пролетал над кораблем, на мостике USS Mount Whitney проходила фотосессия, что позволило его запечатлеть камерам.
В Минобороны РФ рассказали, что два противолодочных самолета ТУ-142 морской авиации ВЬФ России 2 ноября выполнили плановый полет над нейтральными водами Норвежского моря. Его продолжительность составила более 12 часов, потом экипажи совершили посадку на аэродроме в Вологодской области, сообщили «РИА Новости».
Все полеты самолетов морской авиации ВМФ России выполняются в строгом соответствии с правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств, подчеркнули в военном ведомстве.
Et soudain, un Tupolev au-dessus du navire-amiral de l'#Otan: la Russie s'invite dans les grandes manoeuvres #TridentJuncture18 (version plus lisible/photos exclusives de @jnackstrand) https://t.co/E0YYeFBDbe #AFP pic.twitter.com/dyoiR9GIDp— P_Deshayes (@P_Deshayes) 3 ноября 2018 г.
Инцидент произошел во время учений НАТО Trident Juncture — 2018 у берегов Норвегии. Учения, в которых принимают участие почти все участники военного альянса, начались 25 октября и стали одними из крупнейших в своем роде.
Пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску в своем Twitter назвала их крупнейшими учениями блока со времен холодной войны. Участие в них должны принять около 50 тыс. военнослужащих, помимо стран НАТО свои контингенты на Trident Juncture — 2018 отправили не состоящие в альянсе Финляндия и Швеция.
Масштаб учений характеризует тот факт, что ради участия в них впервые за 30 лет Соединенные Штаты направили авианосец в Арктику. Harry Truman, авианосец класса Nimitz, 19 октября пересек полярный круг, войдя в Норвежское море.