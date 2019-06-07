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Политика

Российского шпиона разоблачили во Франции

Издание Le Monde сообщило, что во Франции обнаружили и разоблачили российского шпиона. Однако, по данным журналистов, эту информацию не стали предавать огласке, пишет lenta.ru.

Газета.
Газета.
CC0

По информации Le Monde, речь идет о занимавшем консульские посты Сергее Желтикове. Издание утверждает, что в 2016 году мужчина значился вице-консулом в Марселе. Его якобы раскрыли сотрудники Главного управления внутренней безопасности, но в МИД Франции об этом ничего не знали. В октябре 2016-го мужчина покинул страну.

Также издание сообщает, что суды Швейцарии обвиняют Желтикова в том, что он работал на ГРУ. Журналисты отмечают, что в Европе в самом разгаре охота на шпионов из России.

На статью Le Monde отреагировало Генконсульство в Марселе:

«Это грязная инсинуация, мы не комментируем», — заявили РИА Новости в российском представительстве.

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