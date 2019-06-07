Российского шпиона разоблачили во Франции

Издание Le Monde сообщило, что во Франции обнаружили и разоблачили российского шпиона. Однако, по данным журналистов, эту информацию не стали предавать огласке, пишет lenta.ru.

По информации Le Monde, речь идет о занимавшем консульские посты Сергее Желтикове. Издание утверждает, что в 2016 году мужчина значился вице-консулом в Марселе. Его якобы раскрыли сотрудники Главного управления внутренней безопасности, но в МИД Франции об этом ничего не знали. В октябре 2016-го мужчина покинул страну.

Также издание сообщает, что суды Швейцарии обвиняют Желтикова в том, что он работал на ГРУ. Журналисты отмечают, что в Европе в самом разгаре охота на шпионов из России.

На статью Le Monde отреагировало Генконсульство в Марселе: