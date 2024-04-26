Российскому вице-губернатору вручили повестку проходить службу в зоне СВО

Холину вручили повестку в его рабочем кабинете накануне, сообщает «Ъ-Волга».

В случае неявки расположение воинской части в течение 48 часов против него могут возбудить уголовное дело.

Что произошло

Холин отправился на службу в рамках частичной мобилизации в октябре 2022 года, указывает РБК. А в январе этого года ему предложили стать вице-губернатором Самарской области. Решение единогласно поддержала Самарская Дума и направила в адрес военного руководства обращение с просьбой об увольнении — чтобы перейти на государственную должность.

Вскоре после назначения от депутата Госдумы в адрес военной прокуратуры был направлен запрос с просьбой проверить правильность увольнения. Проверка установила — при подготовке приказа были допущены ошибки, которые теперь предстоит устранить.

По словам Холина, он 26 апреля возвращается на службу.

Российские военные. Армия. Минобороны РФ

Награды

Получил орден Мужества и медаль Минобороны «За боевые отличия». Участвовал в боевых действиях на границе с Афганистаном, имеет статус ветерана. Майор.

Ранее в Алтайском крае вручили повестки мигрантам, которые не встали на воинский учет.

В ходе рейда выявили пятерых мужчин, которые получили российское гражданство и не встали на воинский учет.

Теперь они должны прийти в военный комиссариат по месту регистрации.

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