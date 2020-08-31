Познер предсказал скорый распад СНГ

Советский и российский журналист, телеведущий Владимир Познер заявил, что считает ошибкой создание Содружества Независимых Государств (СНГ) — организации для сотрудничества между некоторыми странами бывшего СССР.

«С моей точки зрения, создание СНГ было ошибкой, неудачной попыткой хоть в каком-то виде сохранить СССР», — отметил он на сайте «Познер Online».

По мнению Познера, эта организация искусственна и поэтому он предсказывает ей скорую смерть.

«СНГ — искусственное образование, которому осталось жить недолго», — подчеркнул журналист.

По словам ведущего, как в СССР главным государством была Россия, так и в СНГ она претендовала и претендует на ту же роль.

Познер пояснил, что у других республик внутри СССР до распада Советского Союза было желание «избавиться от этого „старшего брата“», пишет Lenta.ru.

Некоторые из-за слабости и бедности вынуждены были соглашаться с таким положением вещей и после создания СНГ, но постепенно число таких стран уменьшается, заключил телеведущий.