Россию заподозрили в вывозе 20 тонн «народного золота» из Венесуэлы

Оппозиционеры Венесуэлы потребовали от властей страны прояснить ситуацию с попыткой вывезти в РФ около 20 тонн золота. По словам членов Национальной ассамблеи Венесуэлы, российский борт уже прибыл за золотом в Каракас, пишет «МК».

«Мы требуем предоставить все подробности по этому делу. Это не золото чиновников, оно принадлежит народу», — заявили оппозиционеры.

Ранее СМИ сообщали о том, что 28 января в столицу Венесуэлы Каракас прибыл самолет авиакомпании Nordwind из Москвы. На борту самолета якобы не было пассажиров, пишет ura.ru.

Агентство Reuters сообщало, что в Венесуэлу для обеспечения безопасности Николаса Мадуро прибыли наемники из России из частных военных компаний. По последним данным, на борту самолета были члены делегации российского судейского корпуса.

Возглавил делегацию председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, сообщает агентство «Говорит Москва». Сначала судьи прилетели в столицу Парагвая для встречи с местными коллегами, после чего делегация направилась на Кубу.