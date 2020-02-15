Ровно 20 лет назад Путина зарегистрировали кандидатом в президенты

Из 15, включая Вешнякова, членов ЦИК 13 проголосовали «за», двое отсутствовали по уважительной причине.

Путин получил удостоверение и официальное право на ведение предвыборной агитации. Он заявил, что опубликует свою программу только после 25 февраля, в соответствии с Законом о выборах, но намекнул, что главное содержание программы — восстановление в России моральных ценностей.

Одновременно ЦИК опубликовал данные о доходах Владимира Путина и его семьи. Согласно документу, и.о. президента в 1998—1999 гг. заработал 265 699 рублей. Источники доходов — Управление делами президента, ФСБ и пенсия ФСБ. Путин пользуется государственной квартирой в Москве площадью 157,3 кв. метра, у него также есть дача в Ленинградской области (152,9 кв. метра) и два гаража в Санкт-Петербурге. В Сбербанке и.о. президента хранит 15 992 рубля, в «Промстройбанке» — 316 632 рубля и 54 375 рублей в Балтийском банке в Санкт-Петербурге. Также Путин обладает 23 акциями «Промстройбанка», где, кстати, работает жена предыдущего премьера Сергея Степашина.

Супруга Путина Людмила заработала за последние два года 43 167 рублей в представительстве ЗАО «Телекоминвест». Она пользуется неприватизированным участком в Псковской области площадью 6 соток, а также хранит 10 323 рубля все в том же «Промстройбанке» Санкт-Петербурга. Дочери Мария и Екатерина собственности и доходов, согласно декларации, не имеют. <Информация — из архива новостей «Полит.ру».>

Ранее бывший глава администрации президента (АП) РФ Валентин Юмашев рассказал, как известные в России персоны повлияли на решение бывшего президента Бориса Ельцина о передаче власти Владимиру Путину.