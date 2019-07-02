На площади в Харькове повесили чучела депутатов

Украинские националисты устроили на площади в Харькове акцию — у здания горсовета они установили виселицы и повесили на них чучела с портретами депутатов. Это случилось после того, как горсовет поддержал переименование проспекта Петра Григоренко в честь советского маршала Георгия Жукова, сообщили «Вести.ru».

Таким образом националисты хотели показать, что намерены и впредь бороться с коррупционерами и сторонниками создания в Харькове так называемой Харьковской народной республики.

В полиции сообщили, что заявлений на проведение данной акции не подавалось, а участвовало в ней по разным данным от 30 до 50 человек.

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» обжаловала решение о переименовании проспекта.