На площади в Харькове повесили чучела депутатов

Таким образом националисты хотели показать, что намерены и впредь бороться с коррупционерами и сторонниками создания в Харькове так называемой Харьковской народной республики.
В полиции сообщили, что заявлений на проведение данной акции не подавалось, а участвовало в ней по разным данным от 30 до 50 человек.
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» обжаловала решение о переименовании проспекта.
У Харкові «Нацкорпус» «повісив» депутатів, які проголосували за повернення проспекту Григоренка імені маршала Жукова pic.twitter.com/yZECedh5ha— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 1 июля 2019 г.