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2 июля
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Политика

На площади в Харькове повесили чучела депутатов

Украинские националисты устроили на площади в Харькове акцию — у здания горсовета они установили виселицы и повесили на них чучела с портретами депутатов. Это случилось после того, как горсовет поддержал переименование проспекта Петра Григоренко в честь советского маршала Георгия Жукова, сообщили «Вести.ru».

Днепр, Украина.
Днепр, Украина.
СС0

Таким образом националисты хотели показать, что намерены и впредь бороться с коррупционерами и сторонниками создания в Харькове так называемой Харьковской народной республики.

В полиции сообщили, что заявлений на проведение данной акции не подавалось, а участвовало в ней по разным данным от 30 до 50 человек.

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» обжаловала решение о переименовании проспекта.

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