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РПЦ разорвала отношения с Константинополем. Прихожанам нельзя посещать храмы на Афоне

15 октября Русская православная церковь официально разорвала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, передает RT. Такое решение было принято на заседании Священного синода РПЦ в Минске. Что это значит, рассказал глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Охранник ФСО держит зонт над патриархом Кириллом.
Охранник ФСО держит зонт над патриархом Кириллом.
Андрей Каспришин, "АП"

Владимир Легойда,
официальный представитель РПЦ:

Те шаги, которые предпринял Константинопольский патриархат, и те решения, которые были приняты на последнем синоде в Стамбуле, вывели Константинополь из канонического поля, и это делает невозможным для РПЦ дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинополем. Именно такая формулировка сегодня была принята после многочасового обсуждения на заседании Священного синода Русской православной церкви, которое прошло в одной из синодальных столиц русского православия — в Минске.

Это чрезвычайно важное решение, и мы очень рассчитываем на последствия, которые будут заключаться в том, что константинопольская патриархия пересмотрит свои решения

1 Что означает разрыв РПЦ с Константинополем для священников?

«Иерархи и священники РПЦ не могут совершать совместные богослужения с иерархами и священнослужителями Константинопольского патриархата», — заявил Владимир Легойда.

2 Что означает разрыв РПЦ с Константинополем для мирян?

По словам Легойды «миряне РПЦ не могут причащаться в храмах Константинопольского патриархата». Среди храмов, относящихся к ведению этого патриархата есть и особо значимые для православных афонские храмы, теперь там прихожанам, относящимся к РПЦ, нельзя причащаться.

Почему РПЦ разорвал связи с Константинопольским патриархатом

На прошлой неделе Константинополь начал процедуру предоставления автокефалии неканоничной украинской церкви. При этом Константинопольский патриархат отменил анафему и все запреты, которые РПЦ наложила на главу самопровозглашенного «Киевского патриархата» Филарета, и восстановил его и лидера другой неканонической организации — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) — Макария и их последователей в церковных правах и сане. Также их паству «восстановили к общению с церковью», пишет РИА Новости.

В РПЦ посчитали, что своим решением Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Помимо этого, Константинопольский патриархат фактически объявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриархату права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.

В Русской православной церкви, в свою очередь, такие меры признали легализацией раскола и заявили, что это коснется миллионы судеб во всем православном мире, а также приведет к катастрофическим последствиям.

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