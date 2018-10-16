РПЦ разорвала отношения с Константинополем. Прихожанам нельзя посещать храмы на Афоне

Те шаги, которые предпринял Константинопольский патриархат, и те решения, которые были приняты на последнем синоде в Стамбуле, вывели Константинополь из канонического поля, и это делает невозможным для РПЦ дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинополем. Именно такая формулировка сегодня была принята после многочасового обсуждения на заседании Священного синода Русской православной церкви, которое прошло в одной из синодальных столиц русского православия — в Минске.

Это чрезвычайно важное решение, и мы очень рассчитываем на последствия, которые будут заключаться в том, что константинопольская патриархия пересмотрит свои решения