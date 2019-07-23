Русофил, ловелас, скандалист. Что ещё известно о новом премьер-министре Великобритании

Бывший мэр Лондона, экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон занял пост премьер-министра Великобритании. Чем известен Джонсон и чего от него стоит ждать? Личность это весьма неординарная. Подробное досье на политика публикует DW.

Детство , отрочество , юность

Борис Джонсон родился в Нью-Йорке. Его родители — англичане, но у семьи есть турецкие и русские предки. Отец Бориса получил пост в одной из структур ЕС и семья переехала в Брюссель.

У Бориса Джонсона трое братьев и сестер. Младшая сестра рассказала в одном интервью, что их мать художница страдала от депрессии и часто находилась в психиатрической клинике. За детьми присматривала гувернантка.

Борис получил образование в закрытом элитном Итонском колледже (где обучались многие известные британские политики). Изучал археологию в Оксфорде. Владеет несколькими иностранными языками, в частности, французским и итальянским.

Скандальный журналист

По каким-то причинам Джонсон не пошел в археологи, а начал работать журналистом — сначала в издании The Times. Но его вскоре уволили: Борис приписал выдуманную цитату профессору истории (который был его крестным отцом). Цитаты нельзя выдумывать.

После этого он работал собкором The Daily Telegraph в Брюсселе, комментатором в Лондоне — его часто приглашали на телевидение. Был издателем консервативной газеты The Spectator.

Борис Джонсон. Instagram borisjohnsonmp

Джонсон , женщины , велосипеды

Джонсон развелся с первой женой еще в Брюсселе и через 12 дней после развода женился на адвокате Марине Веелер — та уже ждала от него ребенка. Затем у них родились еще трое детей.

Английская бульварная пресса называет Джонсона ловеласом и говорит о его многочисленных любовных похождениях. Это все из-за любви к красивым и умным женщинам, как он сам об этом говорит.

Увлечение женским полом — настолько же характерная его черта, как бесформенная шевелюра соломенного цвета, помятые костюмы, любовь к езде на велосипеде, эксцентричность и легендарная непунктуальность.

Борис Джонсон. Instagram borisjohnsonmp

Джонсон и политика

Политическую карьеру Джонсон начал в 2001 году, когда был избран депутатом Палаты общин от графства Оксфордшир. В парламенте он представлял консервативную партию, депутатом был до 2008 года.

В 2004 году он вошел в теневое правительство консерваторов, заняв в нем пост министра культуры. Но после любовной аферы с одной из коллег должность пришлось оставить. Кстати, из-за этого скандала жена выгнала Джонсона из дома.

В 2008 году он выиграл выборы мэра Лондона. Мэром пробыл два срока. В 2016 году его назначили главой британского МИДа. На тот момент он уже был известен своими скандальными высказываниями и многих успел оскорбить, в том числе лидеров ЕС и РФ.

Борис Джонсон. Instagram borisjohnsonmp

Джонсон и русские

Джонсон жестко критиковал военную операцию России в Сирии. Но не раз подчеркивал необходимость продолжать диалог с Россией и называл себя русофилом. Он говорил, что у него есть предки в Москве, бравировал своим русским именем.

«Я искренне думаю, что Россия — невероятная страна, фантастическое место, и мне больно видеть, какие отношения сложились между нами», — говорил Борис Джонсон в интервью журналисту.

Издание DW называет одной из задач Джонсона — нормализацию отношений с Россией. Оно задается вопросом, как же он будет ее решать — может быть, также эксцентрично, как он это делал раньше?