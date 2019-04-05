Русскоговорящего мэра Риги отправили в отставку

Мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку из-за претензий по поводу работы городских властей, пишет РБК. После 10 лет у руля Риги он рискует стать рядовым депутатом городской думы.

Решение об отставке принято из-за того, что часть документов, связанных с взаимоотношениями между городскими властями и транспортным предприятием, была подписана с нарушением необходимых процедур, утверждает министр охраны окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце.

В Латвии впервые в ее новейшей истории чиновник отстраняет столичного лидера, пишут местные обозреватели. Более того, министр снимает с должности самого популярного в истории страны политика.

«Противоправное решение о моей отставке принять можно, а сломить нельзя», — заявил Ушаков в эфире местной передачи «900 секунд».

Он настаивает, что распоряжение об отставке абсолютно противоправно и обещает оспорить его в суде, предупреждая о скандале европейского масштаба.

Как пишет «Российская газета», 30 января в кабинете и дома у Ушакова оперативные действия провели сотрудники спецслужб. Мэр признал, что за десять лет руководства столицей были допущены ошибки, но 12 нарушений, на которые указываю сейчас, не основание для отставки.

У отстраненного градоначальника есть 30 дней, чтобы обжаловать решение.

На муниципальных выборах 2009 года Нил Ушаков и его объединение добились рекордных результатов, получив 26 мест из 60. Ни одной партии в новейшей истории Риги не удавалось добиваться такого представительства.

Родной язык Ушакова — русский, сказано в Википедии. Он один из немногих латвийских политиков, который ездил и в Москву на праздничный прием к президенту Владимиру Путину, и в Вашингтон на встречу с американскими конгрессменами.