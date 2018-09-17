«С новым губернатором»: как в Барнауле прошла инаугурация Виктора Томенко

17 сентября в Молодежном театре Алтая состоялась инаугурация избранного губернатора региона. Сама церемония длилась недолго. Виктор Томенко получил удостоверение, прочитал присягу и официально вступил в свои обязанности на ближайшие 5 лет. Посмотреть на это съехался политический и общественный бомонд края.

Фойе «Молодежного театра Алтая» начало заполняться вип-гостями примерно за час до начала церемонии. В начале десятого тут уже прохаживались местные депутаты. Одним из первых прибыл Владимир Попов. Скандальный коммунист о чем-то беседовал в сторонке с начальником орготдела правительства края Сергеем Головко. Оба они выходцы из Павловского района.

Заранее прибыл на место и Виталий Снесарь. Врио зампреда правительства быстро поздоровался с присутствующими и «растворился» где-то в зале. За час до церемонии здесь еще шел последний «прогон» выноса флага, конституции и устава, сновали технические работники театра.

Буквально за полчаса в полупустом фойе стало многолюдно. Большой компанией прошли краевые депутаты: улыбающийся Юрий Матвейко, Александр Молотов, как всегда в модно одетый Сергей Писарев. «Ну хоть без тигрят сегодня пришел», — пошутил кто-то из присутствующих.

Следом шел тяжелый коммунистический десант: Виталий Сафронов, много лет бывший депутатом, пришел на инаугурацию вместе с нынешним лидером КПРФ в краевом заксобрании Максимом Талдыкиным.

Прекрасно выглядящая Ирина Солнцева буквально утопала в комплиментах.

Ракшин и Карлин

Незадолго до начала инаугурации в здание театра зашел бывший губернатор и без пяти минут член Совета федерации от Алтайского края Александр Карлин. Толпа тут же расступилась и зашушукалась. Экс-глава региона явно был в приподнятом настроении. Он поздоровался с присутствующими, перекинулся парой фраз и прошел в зал, как и другие приглашенные.

Инаугурация Виктора Томенко. 17 сентября 2018 года. Анна Зайкова.

Сам Томенко прибыл в театр вместе с полпредом президента в СФО Сергей Меняйло, когда еще не было 8 утра.

Помимо Меняйло других высоких гостей на инаугурации не было. Замечены были только действующий сенатор Михаил Щетинин с явной грустью в глазах и его коллега Сергей Белоусов. Собрались на инаугурацию и все алтайские депутаты Госдумы.

Инаугурация Виктора Томенко. 17 сентября 2018 года. Анна Зайкова.

Пришли и видные предприниматели. Александр Ракшин, основатель компании «Мария-Ра», скромно прошел через фойе, снял куртку и о чем-то беседовал в сторонке с Евгением Дешевых, врио начальника управления по развитию предпринимательства, и бизнес-омбудсменом Павлом Нестеровым.

«Клянусь служить народу»

Сама церемония началась без опоздания. Ровно в 10.00 зал уже был полон. В партере разместился весь бомонд: почетные жители края, политики, руководители краевых министерств и ведомств. На галерку отправили общественников, на балконе расположились многочисленные «районщики».

После того, как в зал торжественно внесли конституцию и устав края, на сцену вышла глава крайизбиркома Ирина Акимова. Она сообщила, что выборы 9 сентября признаны состоявшимися. По их результатам Виктор Томенко набрал 366 277 голоса, что составляет 53,61% от проголосовавших. После этого Акимова вручила губернатору соответствующее удостоверение и подарила букет.

Инаугурация Виктора Томенко. 17 сентября 2018 года. Анна Зайкова.

Выступление самого Томенко на церемонии было коротким: он зачитал присягу, начавшуюся фразой «клянусь служить народу», и произнес недлинную ответную речь. Главными задачами краевой власти он назвал повышение качества жизни, благосостояния жителей края, обеспечение безопасности и комфортной жизни всех граждан. А среди принципов, которым будет следовать — компетентность, способность решать вопросы людей, открытость, доступность и справедливость.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Дорогие друзья, нас много. У нас у каждого есть собственные взгляды, умения, понимания, принципы, но объединяет нас всех Алтайский край — наш общий дом. Он у нас один. Об этом мы никогда не должны забывать. Давайте будем внимательнее и добрее друг к другу, давайте будем слышать и понимать друг друга. Давайте сплотимся ради будущего, ради настоящего Алтайского края.

«Попутного ветра»

Напутственные слова в честь инаугурации Томенко произнесли и приглашенные гости. Сергей Меняйло напомнил избранному губернатору о том, что его победа, это большая ответственность, сказал о консолидации всех сил во имя повышения благосостояния жителей края, пожелал удачи.

Председатель Совета муниципальных образований Алтая Светлана Агаркова буквально сыпала «штампами», громко провозглашая прописные истины о слаженной команде, любви к малой родине и самоотверженном труде. «Алтай — это не только оплот продовольственной безопасности страны, но и здоровья граждан. Наши здравницы кого хочешь на ноги поднимут», — сообщила она со сцены.

Инаугурация Виктора Томенко. 17 сентября 2018 года. Анна Зайкова.

Пожалуй оригинальнее всех оказался общественник Лев Коршунов, который сравнил всенародные выборы с чистилищем, «преображающем кандидатов» и пожелал Томенко «попутного ветра».

После того, как все выступления завершились, курсанты вынесли официальную атрибутику, основную часть церемонии объявили оконченной. Вместе с Меняйло зал покинул теперь уже действующий глава региона Виктор Томенко, а за ним и его предшественник Александр Карлин.

Инаугурация Виктора Томенко. 17 сентября 2018 года. Анна Зайкова.

Приглашенные, не желавшие оставаться на симфонический концерт, тоже потихоньку расходились, прощавшись, поздравляя друг друга «с новым губернатором».