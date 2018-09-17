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«С новым губернатором»: как в Барнауле прошла инаугурация Виктора Томенко

17 сентября в Молодежном театре Алтая состоялась инаугурация избранного губернатора региона. Сама церемония длилась недолго. Виктор Томенко получил удостоверение, прочитал присягу и официально вступил в свои обязанности на ближайшие 5 лет. Посмотреть на это съехался политический и общественный бомонд края.

Инаугурация Виктора Томенко. 17 сентября 2018 года.
Инаугурация Виктора Томенко. 17 сентября 2018 года.
Анна Зайкова.

Фойе «Молодежного театра Алтая» начало заполняться вип-гостями примерно за час до начала церемонии. В начале десятого тут уже прохаживались местные депутаты. Одним из первых прибыл Владимир Попов. Скандальный коммунист о чем-то беседовал в сторонке с начальником орготдела правительства края Сергеем Головко. Оба они выходцы из Павловского района.

Заранее прибыл на место и Виталий Снесарь. Врио зампреда правительства быстро поздоровался с присутствующими и «растворился» где-то в зале. За час до церемонии здесь еще шел последний «прогон» выноса флага, конституции и устава, сновали технические работники театра.

Буквально за полчаса в полупустом фойе стало многолюдно. Большой компанией прошли краевые депутаты: улыбающийся Юрий Матвейко, Александр Молотов, как всегда в модно одетый Сергей Писарев. «Ну хоть без тигрят сегодня пришел», — пошутил кто-то из присутствующих.

Следом шел тяжелый коммунистический десант: Виталий Сафронов, много лет бывший депутатом, пришел на инаугурацию вместе с нынешним лидером КПРФ в краевом заксобрании Максимом Талдыкиным.

Прекрасно выглядящая Ирина Солнцева буквально утопала в комплиментах.

Ракшин и Карлин

Незадолго до начала инаугурации в здание театра зашел бывший губернатор и без пяти минут член Совета федерации от Алтайского края Александр Карлин. Толпа тут же расступилась и зашушукалась. Экс-глава региона явно был в приподнятом настроении. Он поздоровался с присутствующими, перекинулся парой фраз и прошел в зал, как и другие приглашенные.

Инаугурация Виктора Томенко. 17 сентября 2018 года.
Инаугурация Виктора Томенко. 17 сентября 2018 года.
Анна Зайкова.

Сам Томенко прибыл в театр вместе с полпредом президента в СФО Сергей Меняйло, когда еще не было 8 утра.

Помимо Меняйло других высоких гостей на инаугурации не было. Замечены были только действующий сенатор Михаил Щетинин с явной грустью в глазах и его коллега Сергей Белоусов. Собрались на инаугурацию и все алтайские депутаты Госдумы.

Инаугурация Виктора Томенко. 17 сентября 2018 года.
Инаугурация Виктора Томенко. 17 сентября 2018 года.
Анна Зайкова.

Пришли и видные предприниматели. Александр Ракшин, основатель компании «Мария-Ра», скромно прошел через фойе, снял куртку и о чем-то беседовал в сторонке с Евгением Дешевых, врио начальника управления по развитию предпринимательства, и бизнес-омбудсменом Павлом Нестеровым.

«Клянусь служить народу»

Сама церемония началась без опоздания. Ровно в 10.00 зал уже был полон. В партере разместился весь бомонд: почетные жители края, политики, руководители краевых министерств и ведомств. На галерку отправили общественников, на балконе расположились многочисленные «районщики».

После того, как в зал торжественно внесли конституцию и устав края, на сцену вышла глава крайизбиркома Ирина Акимова. Она сообщила, что выборы 9 сентября признаны состоявшимися. По их результатам Виктор Томенко набрал 366 277 голоса, что составляет 53,61% от проголосовавших. После этого Акимова вручила губернатору соответствующее удостоверение и подарила букет.

Инаугурация Виктора Томенко. 17 сентября 2018 года.
Инаугурация Виктора Томенко. 17 сентября 2018 года.
Анна Зайкова.

Выступление самого Томенко на церемонии было коротким: он зачитал присягу, начавшуюся фразой «клянусь служить народу», и произнес недлинную ответную речь. Главными задачами краевой власти он назвал повышение качества жизни, благосостояния жителей края, обеспечение безопасности и комфортной жизни всех граждан. А среди принципов, которым будет следовать — компетентность, способность решать вопросы людей, открытость, доступность и справедливость.

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

Дорогие друзья, нас много. У нас у каждого есть собственные взгляды, умения, понимания, принципы, но объединяет нас всех Алтайский край — наш общий дом. Он у нас один. Об этом мы никогда не должны забывать. Давайте будем внимательнее и добрее друг к другу, давайте будем слышать и понимать друг друга. Давайте сплотимся ради будущего, ради настоящего Алтайского края.

«Попутного ветра»

Напутственные слова в честь инаугурации Томенко произнесли и приглашенные гости. Сергей Меняйло напомнил избранному губернатору о том, что его победа, это большая ответственность, сказал о консолидации всех сил во имя повышения благосостояния жителей края, пожелал удачи.

Председатель Совета муниципальных образований Алтая Светлана Агаркова буквально сыпала «штампами», громко провозглашая прописные истины о слаженной команде, любви к малой родине и самоотверженном труде. «Алтай — это не только оплот продовольственной безопасности страны, но и здоровья граждан. Наши здравницы кого хочешь на ноги поднимут», — сообщила она со сцены.

Инаугурация Виктора Томенко. 17 сентября 2018 года.
Инаугурация Виктора Томенко. 17 сентября 2018 года.
Анна Зайкова.

Пожалуй оригинальнее всех оказался общественник Лев Коршунов, который сравнил всенародные выборы с чистилищем, «преображающем кандидатов» и пожелал Томенко «попутного ветра».

После того, как все выступления завершились, курсанты вынесли официальную атрибутику, основную часть церемонии объявили оконченной. Вместе с Меняйло зал покинул теперь уже действующий глава региона Виктор Томенко, а за ним и его предшественник Александр Карлин.

Инаугурация Виктора Томенко. 17 сентября 2018 года.
Инаугурация Виктора Томенко. 17 сентября 2018 года.
Анна Зайкова.

Приглашенные, не желавшие оставаться на симфонический концерт, тоже потихоньку расходились, прощавшись, поздравляя друг друга «с новым губернатором».

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