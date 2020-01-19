Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 января -6°C

С праздником, православные: как главы «холодных» регионов России окунались в прорубь на Крещение

Купание в проруби на Крещение — давняя традиция. Этот ритуал получил действительно всенародную любовь. И в стороне от данной традиции не остались губернаторы российских регионов.

Глава Кузбасса Сергей Цивилев в проруби.
Глава Кузбасса Сергей Цивилев в проруби.
instagram.com/sergey_tsivilev

Например, глава Кузбасса Сергей Цивилев рассказал, что он давно закаляется, а поэтому окунуться в прорубь для него — одно удовольствие.

Руководитель Республики Алтай Олег Хорохордин отмечает, что 19 января он погружается в купель уже 15 лет.

Поздравил с Крещением своих подписчиков в Instsgram и Алексей Цыденов, глава Бурятии.

А вот так в крещенскую купель на реке Лена погружался глава Якутии Айсен Николаев.

Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин, также выложил в сеть купание в проруби.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость