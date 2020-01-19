С праздником, православные: как главы «холодных» регионов России окунались в прорубь на Крещение

Купание в проруби на Крещение — давняя традиция. Этот ритуал получил действительно всенародную любовь. И в стороне от данной традиции не остались губернаторы российских регионов.

Например, глава Кузбасса Сергей Цивилев рассказал, что он давно закаляется, а поэтому окунуться в прорубь для него — одно удовольствие.

Руководитель Республики Алтай Олег Хорохордин отмечает, что 19 января он погружается в купель уже 15 лет.

Поздравил с Крещением своих подписчиков в Instsgram и Алексей Цыденов, глава Бурятии.

А вот так в крещенскую купель на реке Лена погружался глава Якутии Айсен Николаев.

Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин, также выложил в сеть купание в проруби.