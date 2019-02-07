«С точки зрения экономики лучше»: Путин объяснил, зачем уничтожают санкционные продукты

Владимир Путин на пленарном заседании форума «Деловой России» в Москве заявил, что иногда экономика требует от предпринимателей уничтожить продукцию, а не раздать ее. Об этом сообщает « Интерфакс ».

Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

По словам президента, такая практика сохраняет рабочие места и уровень рентабельности производства. В конечном итоге от этого выигрывают люди, так как такая политика дает рост экономики.

Контрабандную продукцию, поступившую из «санкционных» стран, в России уничтожают с 6 августа 2015 года в соответствии с указом президента РФ «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ».

Продовольственное эмбарго действует в РФ в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии, Канады, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна и Украины.

Под запрет подпали мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты.