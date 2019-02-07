Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 февраля -28°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

«С точки зрения экономики лучше»: Путин объяснил, зачем уничтожают санкционные продукты

Владимир Путин на пленарном заседании форума «Деловой России» в Москве заявил, что иногда экономика требует от предпринимателей уничтожить продукцию, а не раздать ее. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уничтожение яблок в Барнауле.
Уничтожение яблок в Барнауле.
Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

По словам президента, такая практика сохраняет рабочие места и уровень рентабельности производства. В конечном итоге от этого выигрывают люди, так как такая политика дает рост экономики.

Контрабандную продукцию, поступившую из «санкционных» стран, в России уничтожают с 6 августа 2015 года в соответствии с указом президента РФ «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ».

Продовольственное эмбарго действует в РФ в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии, Канады, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна и Украины.

Под запрет подпали мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость