12 марта
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Политика

С трудом рассмотрели и уверенно отказались от возвращения прямых выборов мэра в Барнауле

В феврале алтайские коммунисты решили во что бы то ни стало вернуть прямые выборы мэра в Барнауле. Как раз появилась возможность провести эту, по словам депутата БГД Юрия Красильникова, сложную процедуру (ведь при ней обязательно должны лично присутствовать горожане) – в Гордуме анонсировали публичные слушания. Но все пошло совсем не по плану.

Выборы. Галочка. Голосование. Бюллетень.
Выборы. Галочка. Голосование. Бюллетень.
freepik.com

Ни электронные, ни бумажные

Еще в 2022 году АКЗС приняли закон, который позволяет муниципалитетам самостоятельно решать, каким способом выбирать главу. Но возможностью поменять избирательную модель в Барнауле так и не воспользовались, и КПРФ решили это исправить.

Повестка публичных слушаний в целом уже была сформирована и носила скорее формальный характер. Однако каждый совершеннолетний барнаулец мог внести свои предложения, которые также должны были рассмотреть. За это в КПРФ и ухватились, призвав горожан присылать обращения о возвращении прямых выборов. Сами тоже писали. Предложения принимали до 21 февраля – через сайт или обычное бумажное письмо. А 28 февраля жителей города приглашали присутствовать на публичных слушаниях лично.

Выборы. Галочка. Голосование. Бюллетень.
Выборы. Галочка. Голосование. Бюллетень.
freepik.com

Но уже во время собрания депутат от «Единой России» оповестил собравшихся, что никаких обращений о выборах мэра в рабочую группу не поступало: электронные письма якобы не дошли, а бумажные – не успели прийти в срок (их отправили 20 февраля, за день до окончания приема).

Добралась до слушаний только одна инициатива: о возможности населения отозвать мэра. Это и заставило коммунистов усомниться, что письма не дошли. Поскольку, по словам из официального заявления КПРФ, отзыв главы города не может быть предложен в отрыве от идеи всенародных выборов мэра. То есть инициативу вырвали из контекста общего обращения.

Слабый аргумент

Все это, впрочем, не помешало коммунистам высказать свое мнение лично и вслух.

Александр Волобуев, депутат АКЗС, например, считает, что «барнаульцы созрели, чтобы самостоятельно избирать главу города, ведь совсем неправильно, что жители небольших муниципалитетов могут избирать, а жители краевой столицы такого права лишены».

Выборы. Галочка. Голосование. Бюллетень.
Выборы. Галочка. Голосование. Бюллетень.
freepik.com

А Егор Поломошнов, активист КПРФ, заметил, что выборы – это «битва идей, программ, во время которых обсуждается, по какому пути мы пойдем». По его мнению, их возвращение необходимо барнаульцам, а часто приводимый аргумент о затратности – слабый, ведь можно было сократить те же президентское выборы до одного дня, а сэкономленные средства направить на избрание мэра.

Спросите барнаульцев

В итоге на слушаниях вопрос на голосование так и не поставили. Коммунисты вновь затронули тему уже на заседании Гордумы 5 марта, предложив поправки в только что внесенный закон. Но и здесь не повезло.

Рабочая группа все же признала, что обращения от граждан о возвращении прямых выборов мэра были, но уточнила, что пришли они уже после окончания срока приема. Всего их было 23. И все они, включая озвученные непосредственно на публичных слушаниях предложения, были отклонены.

Выборы. Галочка. Голосование.
Выборы. Галочка. Голосование.
freepik.com

Отказ аргументировали тем, что должность мэра в Барнауле и так выборная. Благодаря тем самым изменениям в законе от 2022 года, избрать кого-то на пост мэра барнаульцы могут одним из трех способов: либо на прямых выборах, либо из состава Гордумы, либо по результатам конкурса.

Сейчас применяется третья модель. Но фактически выбор из конкурсантов делают депутаты БГД, которых, в свою очередь, избрали горожане, дав им право самим решать вопросы местного значения. Этим многие и недовольны.

Кроме того, в мотивированном заключении было написано, что для изменения модели избрания нужно сначала проанализировать возможные финансовые расходы на выборы, а также поинтересоваться мнением барнаульцев. Что, в общем-то, и пытались сделать коммунисты, организовав сбор предложений от горожан и позвав их на публичные слушания.

Выборы.
Выборы.
"Голос"

Впрочем, в БГД заверили, что в Госдуму уже внесен законопроект, предусматривающий муниципальные выборы при избрании главы города. И именно поэтому решение поменять порядок избрания мэра в Барнауле прямо сейчас в Гордуме назвали преждевременным.

Если бы прямые выборы удалось вернуть, они прошли бы в сентябре 2025 года. Пока что ближайшая кампания в Алтайском крае состоится в 2026-м – выборы в АКЗС.

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