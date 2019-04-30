Саакашвили назвал Владимира Путина «троллем»

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал призыв Владимира Путина к Киеву вернуть ему украинское гражданство. Он назвал лидера РФ «троллем» и обвинил в своих злоключениях, связанных с потерей гражданства Украины.

Накануне российский президент посоветовал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому в отстаивании прав человека начать с грузин — например, с Саакашвили. Путин считает, что политик был незаконно лишен гражданства и выслан незаконно из страны, и его следует восстановить в нарушенных правах. В ответ на это сам Саакашвили разразился гневной тирадой у себя на странице в Facebook.

«Кто советует будущему президенту Украины вернуть мне гражданство? Путин? Это тот Путин, который в декабре 2017 года на пресс-конференции громогласно требовал у Порошенко выдворить меня из Украины (что Порошенко и сделал через месяц)», — написал политик. По его словам, из-за российского президента его не пускают в Турцию, Армению и Азербайджан.

Он заявил, что Путин «токсичен» для украинцев и пытается использовать «ненависть» к нему, чтобы «замазать своего врага». Также экс-советник президента Украины утверждает, что люди Порошенко через неких посредников требуют от Владимира Зеленского не возвращать Саакашвили гражданство.

«Так вот, новоиспеченный тролль, Владимир Владимирович, я достаточно опытен, чтобы за этими маневрами видеть приемы вашей политики двойных стандартов», — заявил политик.

Прорыв Михаила Саакашвили на Украину. 10 сентября 2017 года. www.facebook.com/mvs.gov.ua

В 2017 году Михаила Саакашвили лишили гражданства Украины из-за «недостоверных сведений» в анкете. Так он стал лицом без гражданства — грузинское он утратил с получением украинского паспорта. В конце концов его депортировали. В настоящее время Саакашвили проживает на родине жены в Нидерландах. Он получил голландскую визу на основании права на воссоединение семьи. Заявлял, что желает вернуться в Украину 1 апреля 2019 года, сразу после президентских выборов.