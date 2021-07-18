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Политика

Саакашвили поведал о планах США захватить Донецк

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что в разгар боевых действий в Донбассе у США были планы по захвату Донецка, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Украина 24».

Михаил Саакашвили.
Михаил Саакашвили.
vk.com

Как отметил Саакашвили, экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус агитировал Киев к наступлению на Донецк и даже подготовил план по захвату города.

«Я помню, был момент, когда они могли взять Донецк. Я не от себя это говорю — мне генерал Петреус… направил тогда длинную СМС, я был на севере штата Нью-Йорк, на каком-то празднике. Он говорит: „А, Б, В, Г, Д“ — по пунктам расписано, почему сейчас хороший момент заходить в Донецк», — подчеркнул бывший президент Грузии.

Также Михаил Саакашвили указал на то, что данный план был представлен тогдашнему президенту Украины Петру Порошенко, но тот никак на это не отреагировал.

Напомним, что конфликт в Донбассе длится на протяжении семи лет. Жертвами противостояния стали более 13 тысяч человек.

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