Саакашвили поведал о планах США захватить Донецк

Как отметил Саакашвили, экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус агитировал Киев к наступлению на Донецк и даже подготовил план по захвату города.
«Я помню, был момент, когда они могли взять Донецк. Я не от себя это говорю — мне генерал Петреус… направил тогда длинную СМС, я был на севере штата Нью-Йорк, на каком-то празднике. Он говорит: „А, Б, В, Г, Д“ — по пунктам расписано, почему сейчас хороший момент заходить в Донецк», — подчеркнул бывший президент Грузии.
Также Михаил Саакашвили указал на то, что данный план был представлен тогдашнему президенту Украины Петру Порошенко, но тот никак на это не отреагировал.
Напомним, что конфликт в Донбассе длится на протяжении семи лет. Жертвами противостояния стали более 13 тысяч человек.