Саакашвили рассказал, что Порошенко готов был обменять Крым ради членства в ЕС и НАТО

Саакашвили рассказал, что лично обсуждал события в Крыму с Петром Порошенко в период активных событий на полуострове в феврале — марте 2014 года (президентом Украины Порошенко стал в июне 2014 года).

У меня был разговор с Петром Порошенко. И он мне сказал: «Знаешь, Миша, ты же практически свыкся с идеей, что Южная Осетия и Абхазия никогда не вернутся в Грузию — точно так же мы должны свыкнуться с идеей, что Крыма уже у Украины не будет, но зато мы это поменяем на членство в Евросоюзе и НАТО.

Я ему сказал — Петя, Петро, я тогда его еще Петей называл, он тогда еще не требовал чтобы его на «Вы» называли, он еще не был президентом — во-первых, кто тебе сказал, что я свыкся с тем, что наши территории не станут частью Грузии? Они станут, и очень скоро… Во-вторых, кто тебе сказал, что если вы ничего не сделаете по отжиму Крыма, то вас примут в ЕС и НАТО? Это будет причина вас не принять, потому что у вас будет территориальный конфликт. И в-третьих — кто тебе сказал что на Крыме все остановится?