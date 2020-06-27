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Политика

Саакашвили заявил, что на Украине нет государства

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что на Украине нет государства, а есть «куча чиновников» со своими начальниками.

Михаил Саакашвили и его сторонники.
Михаил Саакашвили и его сторонники.
facebook.com/SaakashviliMikheil

Как сообщает RT, об этом Саакашвили высказался в эфире телеканала «Украина 24».

«На Украине нет государства. На Украине есть чиновники, которые именем несуществующего государства… Государство — это то, которое прикрывает всех, которое обеспечивает справедливость для всех, которое защищает всех. Где такое на Украине существует?», — задался вопросом бывший президент Грузии, который ныне является руководителем украинского исполкома Национального совета реформ.

«На Украине существует куча чиновников, у каждой группы этих чиновников есть свой начальник», — подчеркнул Саакашвили.

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