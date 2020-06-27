Саакашвили заявил, что на Украине нет государства

Как сообщает RT, об этом Саакашвили высказался в эфире телеканала «Украина 24».
«На Украине нет государства. На Украине есть чиновники, которые именем несуществующего государства… Государство — это то, которое прикрывает всех, которое обеспечивает справедливость для всех, которое защищает всех. Где такое на Украине существует?», — задался вопросом бывший президент Грузии, который ныне является руководителем украинского исполкома Национального совета реформ.
«На Украине существует куча чиновников, у каждой группы этих чиновников есть свой начальник», — подчеркнул Саакашвили.