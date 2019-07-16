«Самые низкие доходы»: Хорохордин назвал Путину ключевые проблемы Республики Алтай

Низкий уровень зарплат, безработица, отсутствие врачей и учителей в селах — вот несколько ключевых проблем Республики Алтай, заявил 16 июля на встрече с президентом Владимиром Путиным исполняющий обязанности главы региона Олег Хорохордин. Стенограмма открытой части встречи размещена на сайте Кремля.

Хорохордин сообщил, что поездил по республике, встретился с активными жителями разных районов, и таким образом составил топ проблем региона. Вот их список, и там много общего с проблемами Алтайского края.

1. Безработица , самый низкий уровень доходов населения в СФО и самые высокие тарифы на электричество

«Безработица очень большая, в два с половиной раза превышает среднероссийский уровень, доходы населения низкие, самые низкие в Сибирском федеральном округе. Средняя зарплата — 29 тыс. рублей, в сравнении с общероссийской, которая 42 тыс.», — отметил Хорохордин.

При этом тарифы на ЖКХ и электроэнергию самые высокие в округе — киловатт-час для юрлиц — восемь рублей, для населения — до пяти.

2. Плохое качество образования и медицины

«Уровень образования, качество медицинских услуг в том смысле, что ремонтировать школы, садики, больницы нужно, а еще не хватает кадров, в отдаленные районы ни медики, ни учителя особо не едут, если честно, то есть это насущная социальная проблема», — сказал Хорохордин президенту.

3. Нет глубокой переработки мяса

Из-за короткого сезона выпаса скота в горах, животные не успевают набрать вес. Их живьем забирают перкупщики из Казахстана, говорит Хорохордин. При этом мясо качественное, потому что трава качественная. В республике нужно создавать центры по глубокой переработке этой продукции.

4. Развитию туризма мешают транспортные проблемы

«Нам удалось договориться по второму рейсу авиакомпании „Победа“, и сразу в целом компании снизили тарифы, они стали более доступными, — заметил Олег Хорохордин. — По межрегиональным перевозкам, как рассказывали Вам, есть ежедневные рейсы с Красноярском и Новосибирском, два рейса с Казанью, с Екатеринбургом. Сейчас договариваемся с Санкт-Петербургом и Новокузнецком».

Этим авиасообщением пользуются в основном туристы. Для жителей Горно-Алтайска тариф дороговат. По подсчетам и. о. главы региона, авиабилет до Новосибирска процентов на 30 дороже, чем затраты на автопутешествие. Если цены на керосин снизятся, то тарифы станет сопоставимым, считает он.

Кроме этого, планируется развивать внутриреспубликанские перелеты.

Как собираются решать проблемы

Для решения этих проблем разрабатывается пятилетняя «Программа развития Республики Алтай», в ней предложили «всем участвовать», и «активно участвуют». Отдельно создается «краткосрочная» программа по развитию туризма".

Совместно с РАНХиГС реализуется программа кадрового резерва «Команда развития». В первый день поступило 400 заявок, и это рекорд по РФ. «То есть это о чем говорит? Местные люди хотят участвовать в развитии республики очень активно», — сказал Хорохордин.

В заключении он отметил, что необходимо найти правильный баланс между развитием туризма и сохранением природы Горного Алтая.