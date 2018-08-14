«Самые тяжелые»: Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях

На сайте Конгресса США опубликовали законопроект с новыми антироссийскими санкциями. По словам одного из авторов проекта, эти санкции могут стать «самыми тяжелыми из когда-либо введенных», сообщает РИА Новости .

Документ называется «Об усилении НАТО, борьбе с международной киберпреступностью и наложении дополнительных санкций на Российскую Федерацию».

Законопроект предусматривает меры против российских политиков, чиновников, бизнесменов и компаний, связанных с российскими энергопроектами. Кроме того, речь идет о санкциях против российского государственного долга и запрете на выдачу американцам лицензий на участие в проектах по добыче нефти в России.

8 августа госдепартамент объявил, что США с 22 августа введут новые санкции против России из-за якобы использования Россией химоружия в Солсбери.

Сообщалось, что ограничительные меры могут привести к снижению уровня дипломатических отношений, запрету на полеты в США российской авиакомпании «Аэрофлот» и почти полному прекращению американского экспорта.

Объявление о введении новых санкций обрушило российскую национальную валюту.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия прорабатывает зеркальный ответ на новый пакет санкций против Москвы. По словам Захаровой, США понимают, что теряют ресурсы для выхода из внутреннего кризиса, поэтому всеми силами пытаются «задавить» как противников, так и партнеров.