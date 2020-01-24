Самые влиятельные и привлекательные. 10 малоизвестных фактов из биографий членов нового правительства

Когда в высших эшелонах власти вновь наступила политическая стабильность, Altapress.ru немного изучил биографии премьера, вице-премьеров, министров и делится с читателями любопытными фактами.

Самый компьютеризированный

Михаил Мишустин. nalog.ru

Это новый премьер-министр страны Михаил Мишустин. В начале 1990-х он начинал свою трудовую биографию в международном компьютерном клубе. Сначала был одним из рядовых работников некоммерческого партнерства, которое занималось «привлечением зарубежных информационных технологий» в Россию, а в 1996—1998 году трудился председателем клуба.

Как сообщается на сайте МКК, Михаил Мишустин курировал тестовую лаборатория клуба, где проверялось импортное программное обеспечение и «железо», а отчеты публиковались затем в популярном «Бюллетене информационных технологий». Скорее всего, именно здесь сформировался особый интерес Мишустина к широкому внедрению информационных технологий в современной ФНС. В этом направлении у налоговиков оказалось гораздо больше знаний, веса и денег для внедрения, чем у самой Минцифры.

Самый стабильный

Сергей Лавров. mid.ru

Это, несомненно, министр иностранных дел Сергей Лавров. В марте ему исполнится уже 70 лет. А МИД он возглавляет с марта 2004 года. За 16 лет он повидал уже столько президентов, премьер-министров и министров, что его вряд ли чем-то можно удивить. А ведь начинал Сергей Лавров работать атташе в посольстве СССР в крохотной Шри-Ланке. С малых дел начинаются большие пути.

Самый экономический

Андрей Белоусов , Владимир Путин , Антон Силуанов , Эльвира Набиуллина. kremlin.ru

Так можно сказать о первом вице-премьере Андрее Белоусове. Вся его жизнь связана с экономикой, да и родился Андрей Рэмович в самой экономической семье. Его отец — Рэм Белоусов — видный советский экономист, разработчик известной косыгинской экономической реформы, проведенной в середине 1960-х годов. Реформа состояла из пяти ключевых блоков.

Один из них подразумевал предоставление большей экономической самостоятельности советским предприятиям. Они должны были сами определять номенклатуру выпускаемых товаров, тогда как ранее им эти планы формировали совнархозы. Андрей Белоусов тоже пошел в экономисты и получил диплом МГУ с отличием по специальности «экономист-кибернетик».

Самый спортивный и медийный

Дмитрий Чернышенко. fhr.ru.

А заодно и самый энергичный вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В свои 50 с хвостиком он успел поруководить не только оргкомитетом по проведению Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, но и Континентальной хоккейной лигой (КХЛ). Кстати, на сайте КХЛ он до сих пор обозначен как президент и председатель правления.

Как ни странно, параллельно Дмитрий Чернышенко возглавлял холдинг «Газпром-Медиа». И в 2019 году он — единственный из россиян — вошел в список 500 самых влиятельных медиаперсон в мире, который составляет ведущее американское издание Variety

Самая сибирская

Виктория Абрамченко. stavreg.ru.

Это 44-летняя Виктория Абрамченко, назначенная вице-премьером. Она родилась в Хакасии, а училась в Красноярске, где окончила местный аграрный университет. Позднее, в 2004 году Абрамченко также окончила Российскую академию госслужбы при президенте РФ. И на следующий год сразу попала в Минэкономразвития, причем на неслабую должность — заместитель директора департамента недвижимости. с этой позиции она постепенно дослужилась до главы Росреестра.

Самый ЕГЭшный

Сергей Кравцов. edu.gov.ru.

Министр просвещения Сергей Кравцов перешел в правительство из кабинета начальника Рособрнадзора. Там ему пришлось много служебного времени уделить наведению порядка с ЕГЭ. Имидж у новой выпускной экзаменационной системы был отвратительный. То оценки завышались в школах отдельных регионов, то билеты раньше времени выкладывались в интернет.

Скандалы были неописуемые. И именно Сергею Кравцову в 2013 году поручили навести здесь порядок. Вероятно, он с этой задачей справился. Как пишет «Коммерсантъ», «Кравцов давно мечтал о министерской должности, и его наконец-то поощрили за повышение доверия к ЕГЭ».

Самая юморная

Ольга Любимова. mkrf.ru.

Так уже называют нового министра культуры известные российские кинорежиссеры. Они с ней — на короткой ноге, ведь раньше Ольга Любимова управляла департаментом кинематографии. Однако скандал вокруг ее персоны уже успел разразиться после того, как в сети всплыли снимки 12-летний давности. На одном из них Любимова позирует в футболке с надписью: «Кто Вы кто такие? Что вам надо? Я вас не знаю. Идите на …».

«У нее потрясающее чувство юмора. Даже когда мы разговариваем на серьезные темы, то всегда хохочем», — прокомментировал профессиональные качества министра режиссер Павел Лунгин в интервью ura.ru. А надписи на футболке? Ну мало ли, кто и что носил в молодые годы.

Самый антикоррупционный

Руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко проверил Алтайский краевой клинический перинатальный центр. 22 апреля 2017 года. roszdravnadzor.ru

Так можно сказать про нового руководителя Минздрава РФ Михаила Мурашко. Правда, его самого однажды принудительно приводили в суд по делу о закупке томографов. Но это было очень давно и в Республике Коми. Дело ничем не закончилось. А сам Михаил Мурашко со временем возглавил Росздравнадзор.

И на одном из форумов Владимира Путина с активистами ОНФ заявил, что «проверки в некоторых регионах приводят к отставкам министров здравоохранения». Президенту это понравилось и он сказал: «Ну хорошо, доведите до конца и доложите мне потом». Видимо, довел и доложил.

Самые неоднозначный

Олег Матыцин и Дмитрий Чернышенко. minsport.gov.ru.

Профессиональный теннисист, чемпион СССР по настольному теннису 1984 года — новый министр спорта Олег Матыцин. Он же является выпускником Пекинского университета спорта. Он же — профессор, ректор Государственного института физкультуры, спорта, молодежи и туризма. Казалось бы отличная биография. Однако и на ней есть небольшое пятно. В 2000-е годы Олег Матыцин стал фигурантом уголовного дела, в рамках которого рассматривалась законность передачи земель, принадлежащих федеральному вузу, под расширяющийся Черкизовский рынок.

Как пишет Znak. ущерб государству был оценен в 120 млн рублей. Господин Матыцин яростно защищался, указывая, что аренда земель приносила вузу деньги и снижала бюджетную зависимость. Однако суд в 2012 году все же решил, что Олег Матыцин виновен в превышении должностных полномочий и оштрафовал его на 20 тыс. рублей. В виду истечения срока давности преступления судимость была снята.

Самый добрый

Максут Шадаев. digital.gov.ru.

Попробуйте догадаться, что это новый министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. В его биографии — успешная реализация крупных федеральных цифровых проектов. Среди них «Биометрический паспорт», «Электронный парламент», а также сайт «Добродел» — своеобразная книга жалоб и предложений правительства Московской области.

За несколько лет на этот ресурс поступило 3,5 млн жалоб. Решено более 1,3 млн проблем, сделано 1,7 млн добрых дел. Вероятно, этот опыт Максут Шадаев будет распространять и на всю Россию. Добро нам точно не помешает.