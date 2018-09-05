«Самым большим демократом был Адольф Гитлер», заявил спикер верховной рады

Председатель верховной рады Украины Андрей Парубий, выступая на телевидении в программе «Свобода слова» разоткровенничался о лидере германских нацистов. По словам Парубия, Гитлер был «самым большим демократом», пишет Газета.ru.

Это заявление председатель верховной рады сделал, когда комментировал возможность принятия закона о референдуме на Украине. Парубий сказал, что это т.н. прямая демократия, а сам он является ярым ее сторонником. И, как считает парламентарий, Адольф Гитлер тоже был сторонником именно такой формы демократии.

Андрей Парубий,

спикер верховной рады Украины:

Кстати, скажу вам, что самым большим человеком, который практиковал прямую демократию, был Адольф Алоизович в 30-х годах.

По словам политика, он изучал прямую демократию «на научном уровне» и сообщил, что знает о большом вкладе Гитлера в такую форму демократии.

Известно, что уроженец Львовской области Парубий еще в 1988 году, через год после завершения обучения на историка во Львоском университете, возглавил молодежную организацию, которая занималась восстановлением могил боевиков УПА и охраняла антисоветские митинги во Львове. Он был одним из основателей крайне националистической украинской партии «Свобода». Участник Оранжевой революции и Майдана незалежности.