Самый бедный новосибирский депутат попросила скинуться ей на печку

Она опубликовала в посте реквизиты своей банковской карты и попросила помочь собрать 100 тыс. рублей на печь для обжига керамических изделий, которую у нее «рука не поднимется» купить самой, сообщает bfm.ru.

«У меня есть мечта. Если поможете воплотить ее в мой день рождения, я буду рада. Собственная муфельная печь для обжига керамики. А то я все езжу обжигать свои изделия к другим людям. И иногда задержки составляют по несколько недель. <…> Стоит печь около 100 тысяч рублей», — написала депутат.

Многие комментаторы восприняли этот пост как фейковый: «Против Натальи ищут любой повод, чтобы убрать ее из Горсовета. Слишком независимый депутат, не прогибается под бизнесменами и высокопоставленными чиновниками, когда нужно выбирать между их интересами и интересами жителей Академгородка. Массовый негатив с фейковых страниц под этим постом — яркое подтверждение моих слов».

Другие вступились за депутата: «На территории нашего избирательного участка Наталья сделала очень много полезного. Мы судим о ней по ее делам, а не по критике неизвестных нам личностей в интернетах. Здесь можно написать любое дерьмо, как говорится, бумага все стерпит. А результаты не оспоришь, они всегда рядом, перед глазами. Вот поэтому за Наталью на нашем участке проголосовало 400 человек».

Некоторые предположили, что вскоре появится пост, что страницу депутата взломали.

Другие отнеслись с юмором: «С днем рождения, Наталья Ивановна! Денег на подарок нет, поэтому желаю Вам счастья и здоровья!»

Просьбу о сборе средств Пинус разместила в момент своего отдыха на Средиземном море, пишут «Известия».

Несколько лет подряд Пинус входит в число самых бедных новосибирских депутатов: ее доходы от этой деятельности равны нулю. При этом муж женщины за 2019 год заработал более 12 млн рублей, отмечает РЕН ТВ.