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Политика

Самый бедный новосибирский депутат попросила скинуться ей на печку

Депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус попросила своих подписчиков во «ВКонтакте» собрать ей денег ко дню рождения.

Интернет. Девушка. Социальная сеть.
Интернет. Девушка. Социальная сеть.
Открытые источники в Интернете

Она опубликовала в посте реквизиты своей банковской карты и попросила помочь собрать 100 тыс. рублей на печь для обжига керамических изделий, которую у нее «рука не поднимется» купить самой, сообщает bfm.ru.

«У меня есть мечта. Если поможете воплотить ее в мой день рождения, я буду рада. Собственная муфельная печь для обжига керамики. А то я все езжу обжигать свои изделия к другим людям. И иногда задержки составляют по несколько недель. <…> Стоит печь около 100 тысяч рублей», — написала депутат.

Многие комментаторы восприняли этот пост как фейковый: «Против Натальи ищут любой повод, чтобы убрать ее из Горсовета. Слишком независимый депутат, не прогибается под бизнесменами и высокопоставленными чиновниками, когда нужно выбирать между их интересами и интересами жителей Академгородка. Массовый негатив с фейковых страниц под этим постом — яркое подтверждение моих слов».

Другие вступились за депутата: «На территории нашего избирательного участка Наталья сделала очень много полезного. Мы судим о ней по ее делам, а не по критике неизвестных нам личностей в интернетах. Здесь можно написать любое дерьмо, как говорится, бумага все стерпит. А результаты не оспоришь, они всегда рядом, перед глазами. Вот поэтому за Наталью на нашем участке проголосовало 400 человек».

Некоторые предположили, что вскоре появится пост, что страницу депутата взломали.

Другие отнеслись с юмором: «С днем рождения, Наталья Ивановна! Денег на подарок нет, поэтому желаю Вам счастья и здоровья!»

Просьбу о сборе средств Пинус разместила в момент своего отдыха на Средиземном море, пишут «Известия».

Несколько лет подряд Пинус входит в число самых бедных новосибирских депутатов: ее доходы от этой деятельности равны нулю. При этом муж женщины за 2019 год заработал более 12 млн рублей, отмечает РЕН ТВ.

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