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Политика

«Самый публичный депутат» заявил, что два раза пробежал вокруг Земли

Депутат Народного Хурала Бурятии Михаил Гергенов заявил, что дважды пробежал вокруг Земли, пишет «Тайга.инфо».

Михаил Гергенов, депутат Народного Хурала Бурятии.
Михаил Гергенов, депутат Народного Хурала Бурятии.
facebook.com/profile.php?id=100015039666782.

Об этом Гергенов рассказал в своем аккаунте Facebook. Он также привел слова главы республики Алексея Цыденова, назвавшего его «самым публичным депутатом».

«Глава сегодня призвал всех депутатов Хурала лучше вести работу на округах и активнее освещать ее самим в соцсетях, привел в пример меня — самого публичного депутата. „Вся Республика знает, что Михаил Гергенов делает на округе, как пробежал три раза вокруг Земли“, — сказал Цыденов. Я поправил — пока только два раза», — написал депутат.

Гергенов отметил, что на своем избирательном округе второй месяц раздает продовольственные наборы — уже более 300 наборов, еще более 100 предстоит выдать в ближайшее время.

Также на совещании призвал коллег отказаться от тайного голосования по кадровым вопросам, касающихся портфелей Хурала, поскольку нет демократии «в темной тайной кабинке».

«Пусть все видят и знают твою принципиальную позицию. Хватит в кошки-мышки играть, будем честны друг перед другом и нашими избирателями», — обратился Гергенов к избранникам.

После рабочего дня, на закате, пробежал 10 км, отметил «самый публичный депутат». По его словам, таким образом он начал уже «третий круг вокруг Земли».

Сейчас Гергенов, как он написал, готовится к 42-километровому марафону.

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