«Самый публичный депутат» заявил, что два раза пробежал вокруг Земли

Об этом Гергенов рассказал в своем аккаунте Facebook. Он также привел слова главы республики Алексея Цыденова, назвавшего его «самым публичным депутатом».

«Глава сегодня призвал всех депутатов Хурала лучше вести работу на округах и активнее освещать ее самим в соцсетях, привел в пример меня — самого публичного депутата. „Вся Республика знает, что Михаил Гергенов делает на округе, как пробежал три раза вокруг Земли“, — сказал Цыденов. Я поправил — пока только два раза», — написал депутат.

Гергенов отметил, что на своем избирательном округе второй месяц раздает продовольственные наборы — уже более 300 наборов, еще более 100 предстоит выдать в ближайшее время.

Также на совещании призвал коллег отказаться от тайного голосования по кадровым вопросам, касающихся портфелей Хурала, поскольку нет демократии «в темной тайной кабинке».

«Пусть все видят и знают твою принципиальную позицию. Хватит в кошки-мышки играть, будем честны друг перед другом и нашими избирателями», — обратился Гергенов к избранникам.

После рабочего дня, на закате, пробежал 10 км, отметил «самый публичный депутат». По его словам, таким образом он начал уже «третий круг вокруг Земли».

Сейчас Гергенов, как он написал, готовится к 42-километровому марафону.