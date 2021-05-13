Сардана Авксентьева – «народный мэр» и кандидат в депутаты Госдумы.

В понедельник, 17 мая, в Барнаул приедет экс-мэр Якутска, кандидат от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева. Предполагается, что здесь она встретится с активистами «Новых людей», пообщается с журналистами, а также обсудит вопросы местного самоуправления.

Широкую известность Сардана Авксентьева получила на посту мэра Якутска благодаря своим нестандартным инициативам. Например, Авксентьева продала дорогие внедорожники, принадлежащие администрации, и направила вырученные деньги на поддержку работы системы муниципального транспорта.

За открытость её называли «мэром здорового человека».

В конце апреля Сардана Авксентьева заявила, что будет баллотироваться в Госдуму от партии «Новые люди». Кроме того, она стала советником лидера партии Алексея Нечаева по работе с регионами.

«Я сосредотачиваю внимание на вопросах бюджета, связанных с налогообложением. Меня очень беспокоит состояние муниципалитетов. Голь и нищета — денег не хватает. И при этом масса задач, которые непосредственно сказываются на уровне жизни и настроении людей. У муниципалитетов очень много полномочий, но совсем нет средств. Чтобы обеспечить работу первоочередных городских систем, нужно больше денег. Ни у кого ничего забирать не нужно. Нужно часть денег, которые собираются и „замешиваются“ в общем федеральном котле, оставлять непосредственно на местах. Я вижу свою миссию в том, чтобы голос регионов был услышан. Вот моя главная задача», — говорит Сардана Авксентьева.

Справка

Партия «Новые люди» создана в марте 2020 года. Её основатель — предприниматель, руководитель компании «Фаберлик» Алексей Нечаев. На выборах в сентябре прошлого года партия выиграла выборы в 4 регионах и вошла в состав законодательных собраний Рязанской, Новосибирской, Калужской и Костромской областей. На предстоящих в 2021 году выборах в Госдуму «Новые люди» выставят партийный список и более 200 кандидатов по одномандатным округам.