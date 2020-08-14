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Политика

Сбербанк опроверг слух о введении платных уведомлений

Сбербанк не вводил комиссию за уведомления о переводах от других физических лиц, сообщается в Telegram-канале организации.

Сбербанк.
Сбербанк.
Анна Зайкова, altapress.ru

«Клиенты Сбербанка продолжат бесплатно получать технические СМС-сообщения (не содержащие баланс счета) о переводах от других физлиц в прежнем режиме», — говорится в сообщении.

Также в организации пообещали, что не будут вводить новых тарифов или комиссий. Бесплатным останется получение одноразовых паролей в СМС-сообщении.

Ранее сообщалось, что Сбербанк отключил бесплатное оповещение о входящих денежных переводах на дебетовые карты. Якобы эта услуга вместе с остальными уведомлениями входит в платный пакет. При этом функция должна была остаться бесплатной для владельцев кредитных карт Сбербанка.

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